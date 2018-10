Sáng tạo món ngon

Bí quyết tạo món ngon

Tham khảo ý kiến một số nhà hàng tại các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, các đầu bếp cho biết, hiện nay họ đang dùng Ranee để chế biến. Thực khách rất hài lòng với chất lượng và hương vị của món ăn khi dùng bữa.

Bếp trưởng nhà hàng Lẩu nấm Gia Khánh - Hà Nội chia sẻ: “Nguyên liệu nấu lẩu nấm chính là dùng các loại nấm làm gia vị. Tuy nhiên một số các món ăn khai vị kèm theo như nem nấm, salat nấm, nấm xào, súp nấm… thì cần phải chọn lựa dầu ăn rất kĩ. Những món này rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của thực khách trước khi thưởng thức lẩu nấm. Tôi cũng đã sử dụng một số loại dầu ăn để chế biến nhưng vẫn chưa hài lòng lắm cho tới khi thử dùng Ranee. Đầu tiên tôi thấy dầu ăn này tạo nên màu sắc món ăn rất đẹp mắt, giữ lại gần như trọn vẹn mùi thơm và vị ngọt của nấm. Dinh dưỡng trong món ăn vẫn đảm bảo như mong muốn của người đầu bếp”.

Anh Le Gang Yun người Hàn Quốc chủ nhà hàng Nhật kiêm đầu bếp, Cầu Giấy – Hà Nội :“Người Nhật hay Hàn Quốc khá khó tính. 1 số loại dầu ăn ở Việt Nam họ không hài lòng vì làm biến đổi mùi vị thức ăn. Nên chúng tôi phải nhập dầu ăn từ Nhật để nấu cho dù giá thành có cao hơn. Nhưng mới đây, trên thị trường xuất hiện dầu ăn Ranee 100% từ cá nên mua về nấu thử cho một số khách quen. Họ rất thích và thế là tôi đã dùng Ranee. Giá hợp lý mà lại tốt nữa là nhất rồi”.

Còn tại nhà hàng Hải sản quận Hà Đông – Hà Nội, một số thực khách sau khi thưởng thức món tôm chiên thì tấm tắc nhận xét:“ Mình không biết họ nấu bằng dầu ăn gì mà mùi vị món chiên rất đặc biệt và ngon hơn mọi khi. Món chiên, rán chỉ cần quá lửa một chút ăn sẽ bị đắng và có mùi hơi khét. Còn món tôm chiên hôm nay vàng rộm mà lại rất thơm ngon”.

Với những thực đơn chiên xào cần dùng nhiều dầu mỡ sẽ rất dễ gây cảm giác ngán. Nhưng nếu sử dụng Ranee chế biến thì lớp dầu nóng sẽ bao trọn nguyên liệu thực phẩm làm món ăn chín nhanh hơn, không đổi vị, các chất dinh dưỡng không bị mất đi. Ranee không đổi màu dù có chiên đi chiên lại nhiều lần. Bí quyết tạo món ngon đến từ điều rất đơn giản là vậy.

Ranee mang hương vị yêu thương đến từng gia đình

Nhân đôi yêu thương

Có rất nhiều yếu tố để mỗi người tiêu dùng nên xem thật kỹ và cân nhắc khi chọn loại dầu ăn để nấu nướng như: màu sắc, mùi vị, điểm bốc khói, thành phần dinh dưỡng, nguồn gốc và nhà sản xuất. Trong đó, đáng lưu ý nhất là điểm cháy. Vì ở nhiệt độ nào đó, dầu sẽ bắt đầu bốc khói và khi ấy có thể làm thay đổi cấu trúc thành phần dinh dưỡng, làm giảm chất lượng thực phẩm, đồng thời biến đổi chúng trở thành độc tố. Nếu không hiểu rõ thì người chế biến có thể vô tình mang vào món ăn những chất độc gây hại cho sức khỏe.

Để tránh điều này, mỗi người nên chọn một loại dầu ăn phù hợp trên kệ bếp. Ngoài việc giữ lại hương vị thơm ngon, việc sử dụng loại dầu ăn tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích không ngờ như cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng, tự nhiên. Dầu ăn sẽ là chất xúc tác để các nguyên liệu thực phẩm hoà quyện tạo nên bữa ăn ngon miệng. Đó là cẩm nang chỉ dẫn bí quyết cho người phụ nữ thể hiện sự quan tâm và tận tụy chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Đảm bảo bữa ăn ngon miệng và an toàn, các chuyên gia dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyên nên dùng dầu ăn cao cấp Ranee 100% từ cá, có nguồn gốc động vật do Tập đoàn Sao Mai sản xuất. Đặc biệt, Ranee có điểm cháy cao hơn so với các loại dầu ăn thông thường khác. Do đó, không ngạc nhiên và rất thú vị đối với các bà nội trợ khi Ranee là dầu ăn gốc động vật sẽ giúp giữ lại hương vị thơm ngon của thực phẩm, đồng thời cung cấp dưỡng chất các acid béo không no (Omega 3,6,9, EPA, DHA) và các Vitamin A,E hoàn toàn tự nhiên qua bữa ăn hàng ngày.

Trong bếp ăn mỗi gia đình, phụ nữ là người vừa giữ lửa và cũng là người thắp lên ngọn lửa yêu thương. Phụ nữ dù là hiện đại hay cổ điển thì hạnh phúc gia đình chính là thành công lớn nhất. Bởi thế mỗi người giữ lửa cần thông thái hơn để lựa chọn những gia vị thực phẩm vừa bổ sung đầy đủ dinh dưỡng vừa đảm bảo được mùi vị đặc trưng của từng món ăn sau khi chế biến.