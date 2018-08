SCB & 3 ngân hàng Hồng Kông ký kết hợp tác đồng tài trợ tín dụng

Ngày 20/8/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ sự kiện xúc tiến đầu tư do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển thương mại Hồng Kông (HKTDC) tổ chức, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) và 3 ngân hàng Hồng Kông là Hang Seng Bank Limited, Chong Hing Bank Limited và The Bank of East Asia Limited đã ký thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ tín dụng cho Công ty TNHH Union Square (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản). Với thỏa thuận này, SCB và 3 ngân hàng trên cam kết sẽ cùng tài trợ vốn, đảm bảo nguồn tài chính ổn định để Union Square đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.