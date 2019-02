SCB mang lộc may mắn đến cho khách hàng

Hòa cùng không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, với mong muốn tri ân và gửi lời chúc may mắn đến khách hàng nhân dịp xuân Kỷ Hợi, trong ngày 11/02/2019 (tức mùng 7 Tết), đoàn xe may mắn Phúc Lộc Thọ của SCB đã ghé thăm 04 Chi nhánh khu vực Hà Nội bao gồm: Cầu Giấy, Hà Nội, Hai Bà Trưng và Thăng Long để gửi lời chúc và trao những phần quà may mắn đến các khách hàng giao dịch taị đây.