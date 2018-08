Seabank triển khai chương trình ưu đãi ‘Wow Deals! Mua sắm bất tận’

Theo đó, khách hàng có thể được nhận mức ưu đãi cao ở nhiều lĩnh vực như: ăn uống, mua sắm, giải trí,… với điều kiện dễ dàng. Cụ thể:

Từ ngày 1/8/2018 đến 30/09/2018, chủ thẻ quốc tế SeABank sẽ được mua 1 tặng 1 vé xem phim 2D,đặc biệt mua 02 vé 2D bất kỳ chỉ với 85.000 VNĐ. Chương trình được áp dụng khi đặt mua vé online qua website https://www.cgv.vn hoặc ứng dụng di động của CGV bằng Thẻ quốc tế SeABank. Mỗi thành viên của CGV chỉ được hưởng ưu đãi 1 lần trong ngày. Ưu đãi được áp dụng vào thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và cả các ngày lễ tại các cụm rạp CGV trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/8/2018 đến 30/9/2018, SeABank cũng triển khai chương trình điểm ưu đãi trên web ưu đãi SeAZone – website phụ cập nhật toàn bộ các thông tin ưu đãi dành cho chủ thẻ của SeABank với các lĩnh vực phong phú đa dạng: Ẩm thực – Khách sạn – Làm đẹp, Sức khỏe – Mua sắm – Giáo dục – Dịch vụ…. Với chương trình này, khách hàng sẽ được giảm giá đến 30% tại hơn 100 điểm ưu đãi trên SeAZone, đồng thời nhân đôi ưu đãi khi được hoàn tiền đến 50% khi thanh toán bằng Thẻ SeABank tại các điểm ưu đãi được cập nhật trên SeAZone (https://seazone.seabank.com.vn) trong thời gian triển khai chương trình, với mức hoàn tối đa là 200.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn thanh toán thành công.

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến, SeABank là ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ thẻ, mang lại tiện ích lớn và nhiều ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán mà không phải sử dụng tiền mặt. SeABank là ngân hàng đầu tiên triển khai công nghệ bảo mật theo chuẩn EMV hiện đại trong phát hành và thanh toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard. Thẻ quốc tế SeABank Visa còn được tích hợp tính năng Bảo mật 3D Secure nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho các giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce/ online payment) tại các website thương mại điện tử có áp dụng chương trình Verified by Visa (VbV).

Khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí.

P.V