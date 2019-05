SSI khẳng định vị thế số 1 VN với 3 giải thưởng tại Financeasia Country Awards

Theo đó 3 giải thưởng này gồm: “Best Broker” (Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam), “Best Investment Bank” (Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam) và “Best ECM House” (Nhà Tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam). Ba giải thưởng này tiếp tục khẳng định tên tuổi cũng như vị trí của SSI – công ty chứng khoán số 1 Việt Nam - trên thị trường trong nước cũng như trong khu vực.

FinanceAsia Country Awards là một trong những giải thưởng thường niên danh giá trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng do tạp chí uy tín hàng đầu của châu Á FinanceAsia thực hiện, nhằm vinh danh những tổ chức tài chính xuất sắc nhất tại các quốc gia trong khu vực. Giải thưởng được trao dựa trên dữ liệu và thông tin được FinanceAsia thu thập được về những thành tựu kinh doanh, giao dịch nổi bật nhất thị trường mang lại giá trị cao cho khách hàng cũng như tầm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thị trường.

Vượt qua những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe của giải thưởng, 3 hạng mục quan trọng gồm “Best Broker” (Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam), “Best Investment Bank” (Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam) và “Best ECM House” (Nhà Tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam) đã đều thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Điều đáng nói, đây đã là lần thứ 8 SSI nhận được giải thưởng “Best Broker” (trước đó vào các năm 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2014 – 2015 - 2016), lần thứ 6 nhận được giải thưởng “Best Investment Bank” (trước đó vào các năm 2010 – 2011 – 2014 – 2016 – 2018) và lần thứ 4 nhận được giải thưởng “Best ECM House” (trước đó vào các năm 2014 – 2015 – 2018). Đây là những con số vô cùng ấn tượng, cho thấy uy tín vượt trội của SSI trên thị trường, đồng thời khẳng định ngôi vị số 1 vững chắc của SSI tại Việt Nam. Với bề dày thành tích và uy tín hàng đầu trên thị trường, các mảng kinh doanh của SSI đều hoạt động rất hiệu quả, mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện, hoàn hảo và sáng tạo.

Là một trong những Công ty hoạt động lâu đời nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam, với ưu thế vượt trội về nhân lực, mạng lưới đối tác và tiềm lực tài chính, SSI tự hào là Công ty chứng khoán luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng, điều đó được thể hiện rõ khi Công ty đã có 5 năm liên tiếp dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE. Tính chung cả năm 2018, thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của SSI đạt mức 18,7%, đây cũng là mức tính chung cả năm cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Với bảng xếp hạng quý đầu tiên của năm 2019, SSI tiếp tục là cái tên dẫn đầu tuyệt đối về thị phần trên cả 3 sàn, lần lượt với 14,54% trên HOSE; 9,90% trên HNX và 10,74% trên Upcom.

Nếu với mảng Dịch vụ chứng khoán, SSI đã chứng tỏ được vị thế đầu ngành của mình thì với Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (Investment Banking – IB) của SSI cũng khẳng định được vị trí số 1 trên thị trường thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, mới mẻ, linh hoạt cho khách hàng, từ tư vấn huy động vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược cho tới tư vấn cổ phần hoá, niêm yết... Hai giải thưởng “Best Investment Bank” (Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam) và “Best ECM House” (Nhà Tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam) trong khuôn khổ FinanceAsia Country Awards chính là minh chứng rõ rệt nhất cho những nỗ lực của Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư của SSI. Hàng loạt thương vụ, thậm chí nhiều thương vụ còn trở thành kinh điển trên thị trường chứng khoán với giá trị lên đến hàng trăm triệu USD đã được SSI tư vấn thành công, như Tư vấn Chào bán thành công 48,33 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE) với giá trị giao dịch là 396 triệu USD; Tư vấn Bán thứ cấp 415 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE - HOSE) với tổng giá trị giao dịch 742 triệu USD, Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB - HOSE) với tổng giá trị huy động đạt 300 triệu USD, Tư vấn chào bán thành công hơn 24 triệu cổ phần tại Công ty CP Nhựa Bình Minh(BMP – HOSE) cho SCIC với giá trị giao dịch là 103 triệu USD… Trong đó, giao dịch chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE – HOSE) được Finance Asia và The Asset trao tặng giải thưởng “Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017” – đưa tên tuổi của Việt Nam trở nên nổi bật trên bản đồ tài chính khu vực.

SSI tự hào luôn là một trong những cái tên tiêu biểu của Việt Nam tại các giải thưởng về tài chính danh giá trong nước và thế giới: Nhận 22 hạng mục tại giải thưởng uy tín bậc nhất Asiamoney Brokers Poll 2018, Giành “cú đúp” 2 giải thưởng: Ngân hàng đầu tư tốt nhất và Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất do FinanceAsia bình chọn cuối tháng 5/2018, giành giải thưởng Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam về huy động vốn cổ phần cho các doanh nghiệp bất động sản do Euromoney trao tặng tháng 9/2018; 3 giải thưởng tại The Asset Triple A Country Awards 2018, gồm: Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp, Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2018 và Thương vụ tư vấn phát hành lần đầu tốt nhất năm 2018; TOP 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam; TOP 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam; TOP 1000 Doanh nhiệp đóng thuế TNDN lớn nhất; TOP 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam …và còn rất nhiều các giải thưởng danh giá khác.