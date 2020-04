Sting tài trợ 2 tỉ đồng mua trang thiết bị y tế vật tự y tế phòng chống COVID-19

Quảng cáo

Chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai trên toàn quốc. Đây là một phần trong chiến dịch “Lan toả năng lượng tích cực và Cổ vũ tinh thần Việt Nam chiến thắng” do nhãn hàng nước tăng lực STING thực hiện nhằm chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.



Theo đó, toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng đã được trao trực tiếp cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và sẽ được quy đổi thành: máy trợ thở, oxy liều cao; áo bảo hộ; khẩu trang tiêu chuẩn,... phục vụ cho công tác phòng chống, điều trị COVID-19. Các vật dụng y tế này sẽ được chuyển và lắp đặt tại 07 bệnh viện: Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương (Hà Nội); Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM); Bệnh viện Nhiệt đới (TP. HCM); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.



Hoạt động quyên góp này cũng là hành động thiết thực thực hiện lời hứa “STING sẽ chung tay đóng góp 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch” hiển thị ở cuối MV “Việt Nam sẽ chiến thắng” ra mắt vào ngày 31/3 vừa qua. MV đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận ủng hộ tích cực từ cộng đồng.



MV “Việt Nam sẽ chiến thắng” do STING và Yeah1 kết hợp thực hiện và được xem là phần mở đầu cho chiến dịch “Lan toả năng lượng tích cực và Cổ vũ tinh thần Việt Nam chiến thắng”. MV lấy cảm hứng từ thông điệp “Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng”. Với nội dung truyền tải cảm động và sự góp mặt của hàng loạt các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay: Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Jun Phạm, Đức Phúc, Han Sara, Trọng Hiếu, Trung Quân Idol, nhóm Uni5, Hồ Quang Hiếu, Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh, nhóm Lip B,... MV mong muốn gửi gắm đến khán giả câu chuyện về niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân trong cuộc chiến chống dịch.

