Sun Group vào danh sách môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2019

Quảng cáo

Trong lễ trao giải tổ chức tối 10/7 tại Gem Center (TP HCM), Tập đoàn Sun Group được vinh danh Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2019 - HR Best Companies to work for in Asia 2019.

Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2019 do Tạp chí HR Asia tổ chức là giải thưởng thường niên trong lĩnh vực nhân sự cấp châu lục. Giải thưởng nhằm vinh danh những doanh nghiệp có sức tăng trưởng bền vững và môi trường làm việc tốt cho nguồn lực lao động tại châu Á.

HR Asia là tạp chí về nhân sự dành cho các chuyên gia nhân sự tìm kiếm thông tin doanh nghiệp và cập nhật dữ liệu, thông tin ngành. Phát hành 50.000 bản in mỗi kỳ cùng với trang điện tử, HR Asia có lượng độc giả khoảng hơn 200.000 người trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên tham gia giải thưởng, Sun Group vượt qua 265 ứng viên để lọt vào top 50 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2019 tại Việt Nam. Nhận xét về Sun Group, ông William Ng - Tổng biên tập tạp chí HR Asia - Chủ tịch Hội đồng đánh giá giải thưởng HRAA 2019 cho biết, so với nhiều công ty lớn đã hoạt động lâu năm trong khu vực châu Á, Sun Group là một doanh nghiệp trẻ với thâm niên chỉ 12 năm hoạt động. Tuy nhiên, tập đoàn thể hiện sự phát triển tại Việt Nam không chỉ qua những con số tăng trưởng, những công trình mà còn ở việc tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn "Thông qua cách tuyển dụng linh hoạt, chế độ đãi ngộ, đào tạo, chăm lo sức khỏe cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, họ đã thể hiện vị thế của nhà tuyển dụng hàng đầu khi coi con người là yếu tố căn bản và then chốt tạo ra sự phát triển bền vững", Tổng biên tập tạp chí HR Asia chia sẻ. Tại buổi lễ vinh danh, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cho biết, doanh nghiệp luôn tâm niệm hạt giống tốt chỉ nảy mầm và phát triển khi có môi trường thuận lợi. Do đó, Sun Group nỗ lực để tạo dựng một môi trường làm việc nơi người lao động có thể phát huy tốt nhất giá trị bản thân, được thừa nhận và khích lệ để phát triển, được nâng cao thể chất và cảm nhận được cuộc sống tích cực tại nơi làm việc. "Bằng những chính sách nhân sự đổi mới, chuyên nghiệp, áp lực nhưng cũng đầy tính nhân văn, Sun Group mong muốn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội với năng lực, phẩm chất, kỹ năng, kiến thức bắt kịp với thời cuộc", bà Mỹ Hạnh nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ trao giải. Để lựa chọn ra những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu lục, HR Asia đã thực hiện quy trình đánh giá gắt gao qua nhiều bước, bao gồm: các nghiên cứu độc lập của HR Asia về ứng viên thông qua truyền thông, cộng đồng và các chuyên gia nhân sự tại Việt Nam; khảo sát trực tuyến đánh giá về sự gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc; thăm quan môi trường làm việc và phỏng vấn cán bộ lãnh đạo về các chính sách nhân sự bền vững. Trong đó, khảo sát trực tuyến về mức độ gắn kết của nhân viên đối với 9.850 nhân viên của 265 doanh nghiệp là một trong những cơ sở quan trọng quyết định kết quả giải thưởng, chiếm 50%. Khảo sát này được thực hiện dựa trên bộ khung đánh giá trên ba tiêu chí: Cam kết gắn kết thực sự với tổ chức (Collective Organisation for Real Engagement); cá nhân (Self) và tập thể (Group) thống nhất áp dụng cho 10 thị trường lớn trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Hong Kong, Thái Lan, Đài Loan, Philippines, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, UAE... Kết quả khảo sát tại Sun Group cho thấy, đa phần điểm trung bình của Sun Group cao hơn điểm trung bình chung của ngành du lịch và vui chơi giải trí trong khu vực châu Á. Với câu khảo sát về "Xu hướng tiếp tục làm việc tại công ty trong tương lai", điểm trung bình của Sun Group đạt 4,60, trong khi điểm trung bình chung của ngành là 4,44. Với câu khảo sát liên quan đến việc "Công ty coi trọng con người hơn lợi nhuận", điểm trung bình của Sun Group đạt 4,57, cao hơn điểm trung bình chung của ngành là 3,89. Trước đó, Sun Group từng hai lần liên tiếp lọt vào top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong hai năm 2017-2018 theo kết quả khảo sát của mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và công ty nghiên cứu thị trường Intage thực hiện.

P.V