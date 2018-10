Tân Á Đại Thành tặng hơn 200 bồn nước 1000 lít cho người dân nghèo

Là sự kiện xã hội thường niên của Tập đoàn, năm nay Tập đoàn Tân Á Đại Thành kết hợp cùng Ủy ban Mật trận Tổ Quốc tỉnh Bến Tre để trao tặng bồn nước cho những hộ nghèo ở huyện Châu Thành, giúp họ có dụng cụ chứa nước sạch, cải thiện đời sống và hạn chế những ảnh hưởng của nguồn nước nơi đây.

Huyện Châu Thành với cơ cấu dân số đông, bốn phía đều giáp ranh với biển nước, vì thế nguồn nước sinh hoạt nơi đây thường không được đảm bảo do ảnh hưởng nhiều từ nguồn nước sông.

Trong 03 ngày diễn ra chương trình, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp cùng Ủy ban Mật trận Tổ Quốc tỉnh Bến Tre đã trao tặng tổng cộng 257 bồn nước (nhựa 1000 lít) cho các hộ nghèo huyện Châu Thành.

Ngày 24/10: Tổng số là 93 bồn, gồm xã Tân Thạch 23 bồn, xã Quới Sơn 27 bồn, xã Giao Long 10 bồn, xã An Khánh 7 bồn, xã Phú Đức 15 bồn, xã Phú Túc 11 bồn.

Ngày 25/10: Tổng số là 63 bồn, gồm xã An Hóa 10 bồn, xã An Phước 8 bồn, xã Phú An Hòa 8 bồn, thị trấn huyện Châu Thành 3 bồn, xã An Hiệp 5 bồn, xã Tường Đa 6 bồn, xã Sơn Hòa 5 bồn, xã Thành Triệu 12 bồn, xã Hữu Định 6 bồn.

Ngày 26/10: Tổng số là 101 bồn, gồm xã Phước Thạnh 27 bồn, xã Tân Phú 30 bồn, xã Tiên Long 17 bồn, xã Quới Thành 6 bồn, xã Tiên Thủy 21 bồn.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành hy vọng chương trình lần này sẽ giúp bà con Huyện Châu Thành có thêm dụng cụ chứa nước sạch để cải thiện tình hình nguồn nước, mang lại sự đảm bảo cho sức khỏe gia đình. Đây cũng là sứ mệnh mà Tập đoàn hướng tới nhằm cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước sạch, mang lại cuộc sống phồn vinh cho người dân.

Box: Tập đoàn Tân Á Đại Thành là đơn vị sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam. Với triết lý “phồn vinh cuộc sống Việt”, Tập đoàn luôn đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất để cho ra đời các sản phẩm chất lượng cao. Mới đây, Tập đoàn vinh dự đón nhận quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất của Quyền Chủ tịch Nước. Đây là phần thưởng cao quý chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn. Mọi thông tin liên hệ: Hotline: 18006668 hoặc website: tanadaithanhgroup.vn