Tân Á Đại Thành vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các doanh nghiệp dẫn đầu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn TP Hà Nội. Ngày 15/6/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 733, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 doanh nghiệp, tặng Bằng khen cho 11 doanh nghiệp.

Xuất sắc vượt qua rất nhiều doanh nghiệp lớn trong cả nước, Tập đoàn Tân Á Đại Thành vinh dự trở thành một trong bảy doanh nghiệp được nhận Cờ thi đua của Chính phủ do đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.

Sự kiện nhận Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng trao tặng là mốc son, nối dài thêm những thành tích lớn mà Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đạt được trong 25 năm qua. Đây là sự ghi nhận của Chính phủ, của Thủ tướng trước những nỗ lực to lớn của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong sự nghiệp phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Đồng thời là hành động thiết thực của Tập đoàn Tân Á Đại Thành để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn (1993 - 2018) sắp tới.