Tập đoàn BRG góp ‘Trăng Bình yên’ tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG tặng quà các cháu nhỏ nhân dịp Tết Trung thu

Madame Nguyễn Thị Nga gửi tặng những món quà khích lệ động viên để các cháu vượt qua khó khăn, tiếp tục học hành thật tốt và trở thành người có ích cho xã hội

Tham dự sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã động viên và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt và đánh giá cao hoạt động của Hội LHPN Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình này.Chia sẻ với những em nhỏ khó khăn, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG đã tặng quà hơn 90 em nhỏ đã và đang sống tại Ngôi nhà Bình Yên (dành cho nạn nhận bị bạo lực trên cơ sở giới) và trẻ mồ côi tạm trú ở một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.Chương trình “Trăng Bình yên” là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc tạo ra một sân chơi an toàn và lành mạnh cho các em. Đồng thời, tạo cơ hội để các em được chia sẻ những ước mơ về cuộc sống “An toàn – Bình yên”, qua đó, động viên các em tự tin học tập, rèn luyện bản thân, hòa nhập và trở thành người có ích cho xã hội.Đây là một trong những hoạt động của Hội LHPN Việt Nam theo chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020).Truyền tải thông điệp “Bảo vệ trẻ em là bảo vệ cho tương lai của chúng ta”, các hoạt động từ thiện của Tập đoàn BRG luôn dành sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt nhất cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Có thể kể đến tiêu biểu như chuỗi các dự án trách nhiệm xã hội của Tập đoàn BRG tập trung hướng tới trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn và không đủ điều kiện tới trường trên cả nước như tài trợ cho Quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, tài trợ các chương trình “Cặp lá yêu thương”, “SeABank Run for Future”…Tập đoàn BRG cũng đã trao tặng hơn 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho học sinh trên nhiều tỉnh thành của cả nước, nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường sau thời gian giãn cách vì dịch Covid-19.

P.V