Tập đoàn BRG tặng hơn 74.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho học sinh Hà Nội

Từ tuần đầu của tháng 5, các em học sinh trên cả nước đã bắt đầu đi học trở lại, sau hơn 2 tháng buộc không được tới trường do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Do vậy, công tác phòng dịch bệnh là điều các cấp chính quyền và toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường.

Với mong muốn bảo vệ tốt hơn cho các em học sinh, Tập đoàn BRG sẽ trao tặng hơn 74.000 khẩu trang hai lớp vải kháng khuẩn chất lượng cao Hafasco cho học sinh quận Hoàn Kiếm và hai huyện Đông Anh, Sóc Sơn của thành phố Hà Nội.

Quà tặng này sẽ được trao tặng theo ba đợt, trong đó đợt 1 diễn ra vào ngày 8/5, Tập đoàn BRG trao tặng 14.000 khẩu trang vải kháng khuẩn Hafasco cho các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.Trong tuần tới, hơn 60.000 khẩu trang vải kháng khuẩn Hafasco sẽ được trao cho học sinh THCS và Tiểu học tại huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn. Đây là món quà ý nghĩa và thiết thực dành tặng cho các em học sinh khi trở lại trường học, nhằm hỗ trợ các em phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn khi đến trường.Theo đại diện Tập đoàn BRG, tập đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt nhất cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Món quà cũng truyền tải thông điệp “Bảo vệ trẻ em là bảo vệ cho tương lai của chúng ta”. Hoạt động này nằm trong chuỗi các dự án trách nhiệm xã hội của Tập đoàn BRG tập trung hướng tới trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn và không đủ điều kiện tới trường trên cả nước.Cũng trong đợt cao điểm cả nước phòng, chống dịch Covid-19, Tập đoàn BRG đã đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trao tặng ủng hộ 5 tỷ đồng nhằm góp phần chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước phòng chống dịch; và phối hợp cùng Ngân hàng SeABank phát tặng người nghèo hơn 16.000 món quà nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng tại các điểm giao dịch của SeABank trên 25 tỉnh, thành của cả nước.

P.V