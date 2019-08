TASECO Land: Thương hiệu định hình từ uy tín

Quảng cáo

Hành trình phát triển của TASECO Land

Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản TASECO (TASECO Land) được thành lập từ năm 2009, là đơn vị thành viên của TASECO Group. Theo đó, hoạt động cốt lõi của công ty chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản. Tính đến nay, TASECO Land đã có vốn điều lệ lên tới 900 tỷ đồng với hệ thống 7 đơn vị thành viên.

Dự án À La Carte Hạ Long vừa được vinh danh là một trong những “Thiết kế Khách sạn” tốt nhất Việt Nam 2019 tại Lễ trao giải IPAX Châu Á Thái Bình Dương

Nhìn lại một chặng đường hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay, TASECO Land đã đạt được nhiều thành tựu mang tính đột phá, từng bước tiến tới mô hình hoạt động của một Tổng Công ty đầu tư, phát triển bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thành công hơn đó là các dự án của TASECO Land luôn dẫn đầu trên thị trường về tỷ lệ thanh khoản lớn. Hơn 1 thập kỷ trôi qua, những dấu ấn của doanh nghiệp này để lại trên bản đồ bất động sản Việt Nam ngày càng đậm nét.

Đến nay, TASECO Land đã và đang triển khai 12 dự án trên các địa bàn tỉnh và thành phố lớn của các nước như dự án An Bình Complex, TASECO Complex, Phú Mỹ Complex tại Khu đoàn ngoại giao, thành phố Hà Nội; dự án Khu nhà ở thấp tầng TT32, TT84, TT164 tại Khu đô thịNam An Khánh tại Hoài Đức, Hà Nội; Khu phố Shophouse mặt đường Trần Phú thuộc Khu đô thị Dệt may tại thành phố Nam Định; dự án Khu đô thị kết hợp Công viên Cây xanh Green Park tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; 04 dự án khu đô thị tại Thanh Hóa; dự án Green Park tại Phú Quốc…

Uy tín đến từ chất lượng

Mặc dù sở hữu bảng dài các dự án có tên tuổi, nhưng có một điều lạ rằng, trên thị trường TASECO Land vẫn còn là cái tên hiếm hoi xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi đó, với giới đầu tư, TASECO Land lại trở thành cái tên “đắt” hàng nhất.

Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Quốc tế - IMCS góp phần quan trọng vào sự phát triển của tập đoàn

Giới quan sát cho rằng, yếu tố làm nên thương hiệu của TASECO Land đó chính là chất lượng sản phẩm. Ngay từ thời điểm bước chân vào lĩnh vực bất động sản, những người lãnh đạo của TASECO Land đã luôn định hình dòng sản phẩm theo dòng cao cấp, đảm bảo chất lượng 5 sao.

Vị lãnh đạo của TASECO Land từng chia sẻ rằng, với sản phẩm bất động sản, chất lượng là yếu tố tiên quyết đầu tiên giúp khách hàng đến với mình. Và để giữ chân được khách hàng lâu dài cũng như tạo dựng thương hiệu thì chính sách “hậu mãi” là điều vô cùng quan trọng.

Trên quan điểm đó,TASECO Land đã có sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp vào các công ty vận hành và quản lý tòa nhà. Trong một lần trò chuyện, vị lãnh đạo của TASECO Land cũng cho biết, Công ty xác định chiến lược đầu tư dịch vụ quản lý tòa nhà sẽ kiến tạo ra môi trường sống thực thụ cho cư dân và đặc biệt góp phần gia tăng giá trị sản phẩm bất động sản. Bởi vậy mà TASECO Land đã có sự tuyển chọn những nhân sự cấp cao, có kinh nghiệm làm việc để thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế - IMCS.

Với việc đầu tư bài bản đó, những dự án mang tên TASECO Land dù đã đi vào hoạt động nhiều năm nhưng chất lượng vẫn được đánh giá là còn nguyên giá trị. Đó cũng là lý do vì sao các sản phẩm của TASECO Land ngay từ thời điểm tung ra thị trường luôn “đắt” khách và dù cái tên “TASECO Land” hiếm xuất hiện trên kênh phương tiện truyền thông.

Hiện tại, TASECO Land đang triển khai xây dựng tòa nhà Căn hộ khách sạn 42 tầng hiện đại nhất Hạ Long với thượng hiệu À La Carte Ha Long. Dự kiến công trình sẽ chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2022.

Đặc biệt, TASECO Land hiện đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư để chính thức khởi công dự án tháp đôi 55 tầng trên diện tích đất 2,36 ha nằm trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Star Lake) tại Hà Nội. Dự án bao gồm một tháp Khách sạn cao cấp 55 tầng, một tháp văn phòng hạng A và trung tâm thương mại cao cấp 55 tầng. Đây là công trình cao nhất do Doanh nghiệp Việt Nam là chủ Đầu tư.

Dự án À La Carte Hạ Long - Ngọn hải đăng soi sáng vịnh kỳ quan

Là dự dự án condotel thứ 5 tại Quảng Ninh, dự án tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư À La Carte Hạ Long, Quảng Ninh (À La Carte Hạ Long) là dự án duy nhất tính tới thời điểm này có vị trí nằm tại bán đảo trung tâm của khu đô thị Marina Plaza, sở hữu tầm nhìn hướng Vịnh kỳ quan và nằm sát bãi biển. À La Carte Hạ Long được thiết kế theo tiểu chuẩn 5 sao quốc tế hứa hẹn trở thành dự án sinh lời hấp dẫn nhất.

Phối cảnh dự án Alacarte Hạ Long

Condotel À La Carte Hạ Long nằm tại bán đảo trung tâm (bán đảo số 2) của khu đô thị Marina Plaza. Tiếp giáp tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Tuyến đường cửa ngõ thành phố Hạ Long, quảng trường Time Square và bãi tắm Hùng Thắng. Lấy cảm hứng từ quảng trường thời đại NewYork (Mỹ) và bến cảng Sydney (Úc), khu đô thị này được kỳ vòng trở thành một trung tâm tài chính tầm cỡ không chỉ của Hạ Long mà còn cả khu vực.

Với vị trí tiếp giáp biển - À La Carte Hạ Long trở thành condotel đầu tiên tại Hạ Long nằm kế bên một bãi tắm. Do địa thế phức tạp bị ngăn cách bởi nhiều đồi núi thêm vào đó là không có bãi tắm tự nhiên nên để một khách sạn tại Hạ Long có thể sở hữu vị trí sát bên bãi tắm là vô cùng hiếm.

Đặc biệt với tầm view hướng trọn Vịnh Hạ Long, À La Carte Hạ Long được ví như một ngọn Hải Đăng soi sáng kỳ quan thiên nhiên thế giới. Với kỳ vọng tạo lên một công trình tiêu biểu và là biểu tượng cho sự phát triển của thành phố Hạ Long, chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị thiết kế là Adas, một trong những đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới. Dự án À La Carte Hạ Long vừa được vinh danh là một trong những “Thiết kế Khách sạn” tốt nhất Việt Nam 2019 tại Lễ trao giải IPAX Châu Á Thái Bình Dương, diễn ra tại Bangkok vào đầu tháng 8 vừa qua.

Được biết, Dự án Alacarte Hạ Long có tổng vốn xây dựng lên tới 2.500 tỷ, thời gian dự kiến hoàn thiện dự án vào Quý IV năm 2021 gồm 789 căn hộ cao cấp.

Khách quan nhìn nhận rằng, hơn một thập kỷ bước chân vào thị trường bất động sản,TASECO Land đã thực sự chinh phục được niềm tin và tình cảm của khách hàng bằng những sản phẩm bất động sản có chất lượng tốt, uy tín, được thị trường đánh giá cao.

Mỗi dự án được TASECO Land đầu tư đều trở thành một khu cư dân với không gian sống chuẩn mực, lý tưởng với hàng loạt các tiện ích hoàn hảo và đẳng cấp.

TASECO Land đã thực sự trở thành thương hiệu trong lòng khách hàng.

