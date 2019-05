Thách thức của ngành lúa gạo và đóng góp của Agribank

Ngành lúa gạo Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức

Là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới với trung bình 6 - 7 triệu tấn gạo xuất khẩu một năm, Việt Nam đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước nói riêng và thế giới nói chung. Sau kỷ lục xuất khẩu hơn 8 triệu tấn vào năm 2012, năm 2018, ngành lúa gạo của Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công lớn khi đạt sản lượng xuất khẩu cao nhất kể từ năm 2013, lên gần 7 triệu tấn. Tổng sản lượng ngành lúa gạo cả nước đạt hơn 44 triệu tấn lúa, tăng 1,2 triệu tấn so với 2017, xuất khẩu gạo đạt giá trị 3,03 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2017. Điểm nổi bất là giữa lúc thị trường số 1 là Trung Quốc giảm sút đến 40% thì Việt Nam lại xuất khẩu được gạo vào 2 thị trường là Philipine và Indonesia.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được xem là kho lúa gạo của cả nước và thế giới với hơn 50% sản lượng gạo và 90% sản lượng xuất khẩu gạo của cả nước. Với kết quả tích cực của năm 2018, ngành Công thương các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tự tin đặt mục tiêu xuất khẩu cho năm 2019 cao hơn. Theo đó, trong 2019 ghi nhận thực tế đơn hàng từ các doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, tín hiệu xuất khẩu trong 2019 khá lạc quan. Đơn cử với mặt hàng gạo, theo các doanh nghiệp nhu cầu tiêu thụ gạo trong 2019 là rất lớn, tập trung vào các sản phẩm gạo chất lượng cao. Tuy nhiên, theo nhận định của các doanh nghiệp, cùng với việc nhu cầu tăng cao, các thị trường nhập khẩu cũng ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là với ngành hàng lương thực, thủy sản.

Chính điều này đã ít nhiều ảnh hưởng tới diễn biến thị trường xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam những tháng đầu năm 2019 khi khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2019 ước đạt 373.000 tấn với giá trị đạt 167 triệu USD, giảm 24,2% về khối lượng và giảm 30% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc chững lại. Tính đến giữa tháng 1/2019, Việt Nam mới chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc được 132.000 tấn gạo, giảm 31,75% so với cùng kỳ và thấp nhất kể từ năm 2016. Các thị trường khác chưa có nhiều khởi sắc. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang giảm so với Thái Lan và Ấn Độ do đang bước vào vụ thu hoạch lớn nhất trong năm là vụ Đông Xuân. Bên cạnh đó, các giao dịch xuất khẩu cũng ít hơn trong thời gian gần Tết.

Trong bối cảnh đó, những khó khăn nội tại của ngành lúa gạo Việt Nam càng được đặt ra một cách cấp thiết nhất là khi Việt Nam chưa có thương hiệu gạo xuất khẩu quốc gia, trong khi phải cạnh tranh gay gắt với các nhà xuất khẩu lớn Thái Lan, Ấn Độ và một số nước mới nổi như Campuchia, Myanmar và Pakistan với những loại gạo đạt chất lượng vượt trội… liên tiếp gây áp lực đối với tình hình xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam.

Là ngân hàng đi đầu trong thực thi chính sách tiền tệ phục vụ cho nhu cầu phát triển Tam nông, lúa gạo là lĩnh vực cho vay trọng điểm luôn được Agribank chú trọng đầu tư trong nhiều năm qua. Dư nợ cho vay ngành lúa, gạo của Agribank trong 3 năm trở lại đây đã có sự tăng trưởng tích cực. Năm 2017, dư nợ cho vay lúa, gạo đạt 14.289 tỷ đồng, tăng 2.823 tỷ đồng (+25%) so với năm 2016. Năm 2018, dư nợ cho vay ngành lúa, gạo tại Agribank đạt 25.863 tỷ đồng với 70.522 khách hàng, tăng 11.574 tỷ đồng (+81%) và gần 20.000 khách hàng so với năm 2017, chiếm 33% dư nợ cho vay đối với các mặt hàng nông sản của Agribank. Dư nợ cho vay lúa gạo của Agribank chủ yếu tập trung ở khâu thu mua, chế biến, năm 2018, dư nợ cho vay thu mua, chế biến lúa, gạo của Agribank là 22.120 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86% tổng dư nợ cho vay ngành lúa, gạo. Tuy nhiên, năm 2018, nợ xấu cho vay ngành lúa, gạo là 644 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,5%, lại cũng tập trung chủ yếu tại khâu thu mua, chế biến lúa, gạo do biến động giá gạo tại thị trường thế giới và do chất lượng gạo chưa đạt yêu cầu ảnh hưởng đến cả giá trị và sản lượng xuất khẩu.

Với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dư nợ cho vay ngành lúa, gạo của Agribank tại khu vực này là 12.822 tỷ đồng với 50.241 khách hàng, chiếm 50% dư nợ cho vay ngành lúa, gạo của Agribank. Nhiều chi nhánh Agribank có dư nợ cho vay ngành lúa gạo lớn như: Long An (dư nợ cho vay lúa, gạo đạt 3.010 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 16% dư nợ cho vay của chi nhánh); Tiền Giang (dư nợ cho vay lúa, gạo đạt 1.653 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 14% dư nợ cho vay của chi nhánh); An Giang (dư nợ cho vay lúa, gạo đạt 1.532 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 13,5% dư nợ cho vay của chi nhánh); Đồng Tháp (dư nợ cho vay lúa, gạo đạt 1.478 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 10,5% dư nợ cho vay của chi nhánh). Trong số 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo đứng đầu cả nước, Agribank đang tài trợ vốn cho 3 doanh nghiệp: Tổng Công ty Vinafood 2, Công ty CP Tập đoàn Tân Long, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thành Tín, đều là các khách hàng tiềm năng, tình hình kinh doanh ổn định và có chiều hướng phát triển trong những năm tới.

Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng khó khăn chung của ngành lúa gạo Việt Nam, Agribank cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong cho vay lúa gạo khi dễ nhận thấy lãi suất của Agribank khó cạnh tranh với các TCTD khác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến vay vốn lưu động thường không có đủ tài sản thế chấp, trong khi đó với các trường hợp thế chấp bằng hàng hoá tồn kho thì việc quản lý hàng hoá gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức là doanh nghiệp vay vốn thường có tình hình tài chính không minh bạch, không đảm bảo đủ điều kiện vay vốn theo các quy định về cho vay,… Năm 2019 các doanh nghiệp chưa ký các hợp đồng xuất khẩu gạo mới, lượng hàng còn tồn kho lớn, một số doanh nghiệp khác ngoài gặp khó về nguồn vốn còn khó khăn trong vấn đề kho bãi dự trữ... Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, tuy nhiên, năm 2018 sản lượng xuất khẩu gạo sang thị trường này giảm gần 50%. Trước đây Trung Quốc được xem là thị trường xuất khẩu khá dễ tính thì hiện nay thị trường này ngày càng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì nhãn mác rõ ràng và ưu tiên nhập khẩu qua đường chính ngạch. Ngoài ra, từ tháng 6/2018 đến nay Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu gạo Việt Nam lên mức 50%, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu mặt hàng này. Trung Quốc cũng yêu cầu Việt Nam gửi danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu gạo để xem xét cấp giấy phép. Mới có 21/156 doanh nghiệp được phía Trung Quốc cho phép xuất khẩu gạo vào thị trường nước họ. Điều này cũng gây khó khăn cho xuất khẩu và giảm mạnh số đầu mối xuất khẩu sang thị trường này.

Chung tay vì sự phát triền bền vững của ngành lúa gạo Việt Nam

Để hỗ trợ vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn nói chung và cho người dân, doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh xuất khẩu lúa gạo nói riêng, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đặc thù. Các chính sách luôn được sửa đổi bổ sung hoàn thiện phù hợp với thực tế phát triển của ngành như Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, sau đó được thay thế bởi Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và gần đây nhất là Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP với nhiều cơ chế ưu đãi đột phá, phù hợp với thực tiễn như: nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu mối tổ chức mô hình liên kết với nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gia tăng giá trị sản phẩm. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân khi vay vốn ngân hàng để mua máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến lúa gạo… nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo các Quyết định 63, 65 và 68.