Tham gia giải chạy Techcombank 2017 là đóng góp cho Quỹ vì người nghèo

Theo thông báo của BTC giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017 mỗi km đường chạy của một VĐV hoàn thành cự ly thi đấu và về đích trong thời gian quy định hợp lệ sẽ đóng góp 10.000 VND vào Quỹ Vì người nghèo của TP. HCM và Quĩ bảo trợ tài năng thể thao của TP.HCM. Các đóng góp cho Quỹ vì người nghèo và Quĩ bảo trợ tài năng thể thao cũng áp dụng với giải Marathon trẻ em “Kids Run” dành cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi diễn ra vào chiều 25/11/2017, giúp cho mỗi bước chạy của các VĐV nhí thêm ý nghĩa.

Ước tính sẽ có hơn 5.000 VĐV quốc tế và trong nước tham gia tranh tài các cự ly 42,195 km, 21km, 10km tham gia Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Thông qua hoạt động đóng góp vào quỹ từ thiện, giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017 sẽ trở thành cơ hội để mỗi cá nhân kết nối đam mê với mục tiêu nhân ái qua mỗi km chạy được. Đây cũng là động lực để các VĐV tham gia tranh tài hoàn thành đường đua và về đích.

Ông Lê Trương Hiền Hoà, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du Lịch TP.HCM cho biết: “Ban Tổ chức triển khai hoạt động đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo và Quĩ Bảo trợ tài năng thể thao nhằm tạo cơ hội cho những VĐV tham gia giải được đồng hành và chung tay đóng góp cho những hoat động thiện nguyện, ý nghĩa của thành phố. Nói cách khác, đến với Giải Marathon này, VĐV không chỉ xây dựng được lối sống lành mạnh cho bản thân và còn trao cơ hội sống khỏe cho những người kém may mắn xung quanh cũng như bồi dưỡng những tài năng thể thao trong tương lai”

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng được góp phần kiến tạo một sân chơi đẳng cấp quốc tế cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam cũng như mang tới cơ hội trải nghiệm và thi đấu tại thành phố lớn nhất Việt Nam cho các VĐV nước ngoài. Việc BTC triển khai gây quỹ sẽ giúp mỗi bước chạy của các vận động viên mang ý nghĩa to lớn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đây cũng là một trong những giá trị hướng đến cộng đồng mà Techcombank luôn theo đuổi”.Giải do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Thành phố phối hợp cùng Công ty Sự kiện Sunrise Việt Nam triển khai tổ chức, với đơn vị đồng hành là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Giải nhằm cổ vũ tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sân chơi giao lưu văn hóa thể thao cho du khách trong nước và quốc tế khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, giải sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh – điểm đến “Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn” đối với du khách. Bên cạnh các cự ly thi đấu chính thức, giải còn có các hoạt động hỗ trợ và hưởng ứng như giải Marathon trẻ em – Kids Run dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến 14 tuổi; triển lãm hình ảnh và sự kiện du lịch – văn hóa – thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chạy thực sự là một hoạt động tuyệt vời để cải thiện sức khoẻ tổng thể. Đây là một trong những hình thức tập thể dục tốt nhất, đốt cháy lượng calo dư thừa trong cơ thể, giúp người chạy giảm cân và duy trì trọng lượng cơ thể ổn định. Nghiên cứu cho thấy chạy có thể nâng cao mức cholesterol tốt, tăng chức năng phổi, tăng cường hệ thống miễn dịch… Hơn thế, chạy còn tác động tới con người theo những cách sâu sắc khác, đó là sự rèn luyện ý chí, tinh thần luôn tiến về phía trước, từ đó thay đổi bản thân cũng như cách nhìn nhận cuộc sống.

Hãy đăng ký tham gia giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017 qua website www.marathonhcmc.com và khiến mỗi bước chạy của bạn thêm ý nghĩa. Đặc biệt, khách hàng là chủ sở hữu thẻ Techcombank sẽ được hưởng 10% giảm giá đăng ký ở tất cả các cự ly thi đấu.

Bên cạnh các cự ly thi đấu chính thức, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017 còn có các hoạt động bổ trợ và hưởng ứng, bao gồm:

- Giải Marathon trẻ em – Kids Run dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến 14 tuổi, tổ chức từ 16g đến 19g00 ngày 25/11/2017 (thứ bảy) tại Khu đô thị Empire City, Thủ Thiêm, Quận 2.

- Triển lãm hình ảnh và sự kiện du lịch – văn hóa – thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24/11 đến ngày 25/11/2017 Khu đô thị Empire City, Thủ Thiêm, Quận 2.

P.V