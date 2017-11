Than Khe Chàm: Hiệu quả nhờ áp dụng cơ giới hóa

Than Khe Chàm không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới

Than Khe Chàm là một trong những đơn vị dẫn đầu TKV áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Một số công trường khai thác, đào lò của Than Khe Chàm nhiều năm giữ các kỷ lục của Tập đoàn, tiêu biểu như: Công trường Đào lò 6; Đào lò 3; Khai thác 1, 4 và 6, Công trường Khai thác 2. Công nghệ khai thác điển hình là lò chợ cơ giới hóa chống giữ bằng giàn ZZ (ZT) - 3200/16/26 kết hợp với máy khấu MG-150/375W hoạt động từ năm 2005, đến nay đã trải qua 11 năm hoạt động liên tục nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.

Ngay từ năm 2006, với tầm nhìn chiến lược, được sự cho phép của TKV, tập thể lãnh đạo Than Khe Chàm đã tiến hành đầu tư Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III để kịp thời sản xuất gối đầu khi mỏ than Khe Sau 7 năm tích cực triển khai đào lò, xây dựng cơ bản, đến ngày 10/11/2013, Than Khe Chàm đã khai thác lò chợ đầu tiên tại mỏ than Khe Chàm III. Đến nay, Công ty đã đưa được 4 lò chợ giá xích vào hoạt động.

Ngày 16/3/2016, Than Khe Chàm chính thức vận chuyển 77 giàn chống ZFY-5000/16/28, 3 giàn chống ZFG-6200/17/30, 2 bộ máng cào, máy khấu và thiết bị cơ giới hóa từ mặt bằng +112 xuống lắp đặt tại lò chợ 14.5-5. Ngày 12/4/2016, tấn than đầu tiên được khấu bằng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc lò chợ 14.5-5 với công suất 600.000 tấn/năm, là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, trước sự chứng kiến của tập thể lãnh đạo Công ty. Dự án này có tổng mức đầu tư trên 252 tỷ đồng, thuộc Dự án đầu tư khai thác mỏ than Khe Chàm III - TKV.

Từng bước đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn

Khai thác và đào lò tại vỉa 14.5 mỏ than Khe Chàm III (vỉa trên cùng của dự án) có điều kiện địa chất phức tạp, than mềm, yếu, bở, rời, không xác định được độ cứng, áp lực mỏ lớn, độ ẩm than thấp, vỉa có chiều dày lớn dao động từ 0,73 ÷ 15,1m, trung bình 6,62m. Do vậy, trong quá trình khai thác và đào lò thường xuyên diễn ra tình trạng tụt nóc, lở trước gương, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, gây khó khăn cho công tác thi công.

Khắc phục tình trạng trên, các kỹ sư trẻ của Công ty đã học hỏi, từng bước nắm bắt được công nghệ khoan ép nước nhằm tăng tính ổn định của vỉa than, đồng thời giảm bụi và nhiệt độ trong lò. Đặc biệt, công tác khoan ép nước cũng được Công ty đưa vào sử dụng rất hiệu quả, giải quyết các khó khăn trong quá trình đào lò, chuẩn bị cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 14.5-5... Tháng 3/2016, Công ty đã tiến hành triển khai chống lò thử nghiệm bằng vì neo hỗn hợp với tỷ lệ 2:1 tại một số các đường lò đào trong vỉa 14.4. Bước đầu, các đường lò chống neo hỗn hợp đều bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, không có hiện tượng dịch chuyển đất đá bao quanh...

Công ty than Khe Chàm đang tính toán để đầu tư mở rộng sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa đến 60% sản lượng, đưa Than Khe Chàm trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ngành khai thác than hầm lò, phát triển bền vững với tiêu chí “Mỏ hiện đại, mỏ an toàn, mỏ ít người, mỏ sạch”.

Theo Vinacomin