Than Núi Béo nỗ lực thi đua, nâng công suất khai thác mỏ lên 2 triệu tấn

Chúng tôi đến Công ty CP than Núi Béo những ngày đầu năm. Nhà điều hành sản xuất khang trang với khuôn viên đường vào mới được trồng cây xanh, phủ lên những khu vực trước đây là đường lên mỏ lộ thiên. Khí thế vào ca lao động sản xuất khá tất bật, nhất là với những thợ lò. Với một đơn vị từng quen nhiều năm sản xuất than lộ thiên thì hiện nay, việc sản xuất than hầm lò đã là những nỗ lực không nhỏ của cán bộ, công nhân Công ty.

Anh Đặng Bá Sơn - Quản đốc Công trường khai thác 1 - công trường duy nhất của mỏ Than Núi béo đảm nhận việc sản xuất than hầm lò - bận rộn với công việc những ngày đầu năm. Vị quản đốc cho chúng tôi hay, đi vào khai thác than hầm lò gặp không ít khó khăn do phần lớn công nhân vẫn còn thiếu kinh nghiệm, song, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn công nhân chuyển đổi từ khai thác lộ thiên sang hầm lò, tiếp cận với các vị trí, diện khai thác mới cùng máy móc thiết bị để đảm bảo năng suất và sản lượng. Trong tháng 1 này, dự kiến đơn vị sẽ sản xuất 60.500 tấn than; đào 400m lò; ngay trong tháng 1 sẽ phấn đấu khai thác 19.500 tấn than.

Ngay cạnh công trường khai thác 1, mới đây thôi, công trường khai thác 2 đã được thành lập. Anh em cán bộ mới chuyển về phòng làm việc những ngày đầu để chuẩn bị cho thời gian tới khi đưa lò chợ cơ giới hóa đầu tiên với công suất thiết kế 400 nghìn tấn/năm của đơn vị vào hoạt động. Như vậy, đến cuối năm 2018, Công ty CP than Núi Béo sẽ khai thác đồng thời 3 lò chợ giá xích và 1 lò chợ cơ giới hóa, tiến tới nâng công suất khai thác của mỏ lên 2 triệu tấn/năm theo thiết kế.

Với một mục tiêu cao cho năm 2018 như vậy, gặp gỡ những cán bộ cho đến những người thợ của than Núi Béo, chúng tôi đều cảm nhận được sự bắt nhịp của họ vào guồng quay mới. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Đắc An, công nhân công trường Đào lò 2 cho biết: “Tháng 1 năm nay, công trường chúng tôi được giao nhiệm vụ đào lò chuẩn bị sản xuất và cho việc khép lò chợ cơ giới hóa - dự kiến đưa vào hoạt động tháng 8/2018. Do đó, ngay từ đầu năm, sau khi Công ty phát động thi đua, chúng tôi đã bắt tay vào việc với tinh thần nỗ lực cao nhất. Hiện nay, 1 ngày, chúng tôi đào được từ 10-12m lò, phấn đấu hoàn thành 200m lò/tháng, hoàn thành vượt mức kế hoạch trong tháng và trong quý từ 110-115%".

Theo kế hoạch, năm 2018, Công ty than Núi Béo phấn đấu sản xuất 850 nghìn tấn than nguyên khai, trong đó có 400 ngàn tấn từ khai thác hầm lò, doanh thu đạt 1.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân 9,3 triệu đồng/người/tháng. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm Công ty Than Núi Béo xác định phải nỗ lực cao hơn, quan tâm đến việc chăm lo cho người lao động cũng như tuyển dụng thợ lò để phục vụ cho mục tiêu sản xuất mới.

“Bước vào năm 2018, chúng tôi đang phải đối mặt với những khó khăn như khai trường của Công ty ngày càng thu hẹp và xuống sâu, liền kề với khu dân cư, ảnh hưởng tới nổ mìn sản xuất cũng như quản lý ranh giới mỏ. Hơn nữa, Công ty đang chuyển đổi từ lộ thiên sang hầm lò nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cần tuyển dụng thêm thợ lò. Xác định những khó khăn ấy, ngay từ đầu năm, Công ty đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp điều hành sản xuất, phát động thi đua trong cán bộ, công nhân, tiến tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch cả năm ngay trong tháng 11 năm nay, đúng vào dịp 30 năm thành lập Công ty.

Do đó, từ quý I này, Than Núi Béo đang tập trung khai thác than lộ thiên ở các lòng mương, tranh thủ thời tiết khô ráo. Song song với đó là khai thác than hầm lò, triển khai nhiều mũi đào lò, xây dựng cơ bản, tạo diện khai thác lò chợ ngay trong quý I. Công ty cũng tập trung chăm lo đời sống của người lao động, nhất là dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giải quyết các chế độ chính sách, lương, thưởng cho công nhân, giúp công nhân an tâm gắn bó với đơn vị. Đồng thời, chúng tôi cũng tập trung tuyển dụng đội ngũ thợ lò để đảm bảo đủ thợ lò khi đơn vị đưa lò chợ cơ giới hóa đi vào hoạt động trong tháng 8 tới” - Ông Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Côngty CP than Núi Béo khẳng định.

PV