Thành công cần có khát vọng và dấn thân

Ông Trần Quốc Việt chia sẻ: Tôi thực sự rất xúc động và vinh dự khi được nhận giải thưởng cao quý này. Nhân đây, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến tòan thể đến gia đình, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Cát Tường Group, Chính quyền địa phương các cấp… đã luôn hỗ trợ và sát cánh cùng tôi, nỗ lực phấn đấu trong việc cung cấp ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, tạo nên thành công của thương hiệu Cát Tường Group ngày hôm nay.

Tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến các khách hàng, đối tác... đã tin tưởng và đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua. Đây là sự khích lệ, động viên lớn , tiếp sức cho tôi và tập thể Cát Tường Group tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, đem đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng hơn nữa và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

có thể chia sẻ những bí quyết để có được thành công như ngày hôm nay?

-Tôi thực sự không có bí quyết gì ngoài khát vọng và dấn thân, quyết tâm thực hiện những hoài bão của mình. Khi tôi và các cộng sự thành lập Cát Tường vào năm 2011, thị trường Bất động sản đang trong tình trạng đóng băng, tôi và Các cộng sự của mình đã gặp rất nhiều khó khăn thử thách về vốn, nguồn nhân lực, kinh nghiệm điều hành, quản lý... Nhưng chúng tôi nhìn ra nhu cầu thực của người dân có thu nhập trung bình là rất cao nên quyết tâm bám trụ với những chiến lược kinh doanh luôn được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thị trường, lấy khách hàng là trung tâm, chữ tín phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Và thành quả là ngày hôm nay, Cát Tường Group đang sở hữu hơn 700 nhân viên chính thức, 17 sàn giao dịch hoạt động tại Long An và TP.HCM, cùng 6 công ty thành viên, bao gồm: Công ty CP Địa Ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa, Công ty CP Địa Ốc Cát Tường Thảo Nguyên, Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Mỹ Đức Long An, Công ty CP kinh doanh BĐS Cát Tường, Công ty CP Đầu Tư Cát Tường Long An, Công ty CP Tư Vấn kinh doanh BĐS Cát Tường Sài Gòn hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, phân phối, tiếp thị các sản phẩm bất động sản, cung cấp giải pháp tài chính, tư vấn quy hoạch thiết kế khu đô thị, dân dụng, cung cấp vật liệu xây dựng, văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà hàng và … Tôi thì đang có mặt ở đây để nhận nhận giải thưởng này (Cười).

-Theo tôi muốn trở thành một doanh nhân thành công trong lĩnh vực bất động sản ngoài những yếu tố nhạy cảm và nắm bắt nhanh nhu cầu thị trường còn có Tâm và Tín. Bởi vì kinh doanh BĐS là một lĩnh vực có sản phẩm “đặc biệt”. Sản phẩm này có khi là tài sản cả đời tích cóp của khách hàng. Sản phẩm ấy cũng gắn với cả gia đình khách hàng có khi suốt cuộc đời... cho nên, khi mua phải một sản phẩm tồi sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy và đau khổ cho khách hàng.

Từ đó, các khách hàng sẽ lan truyền cho người thân của họ về những bất bình của mình và uy tín của công ty sẽ rơi xuống vực thẳm. Chính vì hiểu rõ tầm quan trọng của những sản phẩm mà công ty đang mang đến cho khách hàng nên Cát Tường Group luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, tập trung phát triển chính sách bán hàng tối ưu, sản phẩm chất lượng, pháp lý minh bạch và dịch vụ hậu mãi chu đáo… với phương châm Cát Tường Group không chỉ bán nhà mà mang đến cho khách hàng một giải pháp an cư, đầu tư hợp lý nhất. Đó cũng chính là nền móng vững chắc để công ty tồn tại và vượt qua thời điểm nhạy cảm của thị trường với uy tín và tiềm lực tài chính không ngừng lớn mạnh.

-Với thị trường hơn 90 triệu dân, mỗi năm có hàng triệu cặp vợ chồng ra ở riêng cùng với tâm lý có an cư mới lập nghiệp thì thị trường BĐS Việt Nam luôn là một thị trường đầy hấp dẫn với các công ty BĐS và các nhà đầu tư. Ngoài ra, tôi say mê lĩnh vực này còn vì niềm hạnh phúc khi được nhìn và cảm nhận những khu dân cư hiện đại, những tổ ấm mới đang hình thành trên quê hương mình.

Ông có thể chia sẻ về những dự định kinh doanh trong thời gian tới?

-Trong chiến lược phát triển những năm tới, Cát Tường Group tiếp tục tập trung vào việc phát triển phân khúc đất nền và nhà phố: “Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản tại tỉnh Long An và vươn ra toàn quốc”. Từ năm 2018 đến năm 2023 mỗi năm Cát Tường Group sẽ cung cấp ra thị trường 5000 sản phẩm. Ngoài ra, Cát Tường Group cũng chú trọng đầu tư vào lĩnh vực BĐS công nghiệp, văn phòng cho thuê, du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn – resort…

Chân thành cảm ơn ông vể cuộc trò chuyện thú vị này.

Anh Thơ