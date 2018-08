TKV: 6 tháng đầu năm lợi nhuận 2000 tỷ đồng

Các chỉ tiêu đạt từ 57 đến 75% KH năm

6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 65.970 tỷ đồng, đạt 58% KH năm, bằng 120% so với cùng kỳ 2017. Nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 8.519 tỷ, đạt 62% KH và bằng 115% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ước thực hiện 2.000 tỷ, đạt 100% KH.

Toàn Tập đoàn đã sản xuất 20,42 triệu tấn than nguyên khai, đạt 57,8% KH năm, bằng 102% so với cùng kỳ. Than sạch thành phẩm đạt 19,30 triệu tấn, bằng 58,7% KH và bằng 108% so cùng kỳ năm 2017. Than tiêu thụ đạt 21,96 triệu tấn, bằng 61% KH, tăng 3,8 triệu tấn và bằng 121% so với cùng kỳ năm 2017.

Ở lĩnh vực Khoáng sản: Sản xuất Alumin quy đổi 660.00 tấn, đạt 53,7% KH năm và bằng 124% so cùng kỳ năm 2017; tiêu thụ 681.800 tấn, đạt 55,4% KH và bằng 154% so với cùng kỳ. Đồng tấm sản xuất 5.780 tấn, đạt 48,2% KH và bằng 102% so với cùng kỳ; tiêu thụ 4.030 tấn, đạt 33,6% KH năm và bằng 66% so cùng kỳ năm 2017 (Nguyên nhân do TKV hoàn thiện thủ tục về đấu chào giá đấu thầu tiêu thụ đồng tấm). Kẽm thỏi sản xuất 5.500 tấn, đạt 48,6% so với KH và bằng 94% so với cùng kỳ, tiêu thụ 5.341 tấn, đạt 50% KH năm và bằng 97% cùng kỳ năm 2017. Phôi thép sản xuất 87.610 tấn, đạt 46,1% so với KH và bằng 91% so với cùng kỳ (giảm do trung đại tu thiết bị), tiêu thụ 92.750 tấn, đạt 46,4% KH năm và bằng 99% cùng kỳ năm 2017.

Ở lĩnh vực Điện: Sản xuất 5,07 tỷ kWh điện, đạt 54,3% KH năm và bằng 104% so cùng kỳ.

Ở lĩnh vực Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất 35.000 tấn, đạt 57,4% KH năm và bằng 106% cùng kỳ. Cung ứng 52.800 tấn, đạt 54,4% KH và bằng 106% cùng kỳ năm 2017; sản xuất Nitrat Amon 71.400 tấn, đạt 51,4% KH và bằng 157% cùng kỳ 2017; tiêu thụ Amon Nitrat: 72.000 tấn, đạt 51,4% KH năm và bằng 131% so cùng kỳ.

Để đạt được những thành quả ấn tượng trên, bên cạnh những tác động tích cực của thị trường, TKV cũng đã có rất nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện sản xuất - kinh doanh. Tập đoàn và các đơn vị đã bám sát diễn biến thị trường, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất.

Ngay từ cuối năm 2017, Tập đoàn đã sớm xây dựng kịch bản và đặt ra các giải pháp cụ thể cho đơn vị, lĩnh vực, khu vực đặc thù. Cụ thể chỉ đạo Công ty Kho vận Đá Bạc tích cực kéo mỏ đặc biệt là các mỏ Vàng Danh, Mạo Khê, tăng cường các giải pháp tiêu thụ than cám 6b.4 như nhập khẩu than chất lượng cao về trộn lẫn than xấu giải phóng tồn kho để chuẩn bị điều kiện cho các mỏ sản xuất tăng sản lượng, tăng năng lực rót than tại cảng Điền Công, cảng Làng Khánh đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than của khách hàng...

Đối với các đơn vị sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than tiếp tục hoàn thiện hệ thống sàng tuyển, chế biến than tại các mỏ và nhà máy sàng tuyển để nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng hệ số thu hồi than, giảm chi phí vận chuyển. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu bốc rót, pha trộn theo hướng băng tải hóa, huy động tối đa sản lượng than vận chuyển qua các hệ thống vận chuyển bằng băng tải từ các mỏ ra kho cảng nhằm đảm bảo môi trường.

Đồng thời, Tập đoàn đã kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, quản trị chi phí, quản lý vật tư; yêu cầu các đơn vị cân đối sản xuất với nhu cầu tiêu thụ để giảm tồn kho; tiếp tục tiết giảm chi phí và đầu tư hợp lý; thực hiện cơ giới hóa, sắp xếp tinh giản lao động, quản lý chặt tuyển dụng lao động, hoàn thành tái cơ cấu theo đề án đã được phê duyệt và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Điều chỉnh KH sản xuất, tiêu thụ than năm 2018

Thực hiện KH sản xuất và tiêu thụ than năm 2018, để đảm bảo cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiện điện, giảm than tồn kho, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc TKV đã chỉ đạo điều chỉnh sản lượng than nguyên khai, than sạch chế biến của một số đơn vị để sản lượng than tiêu thụ toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 39 triệu tấn, trong đó bán nội địa 37,1 triệu tấn, xuất khẩu 1,9 triệu tấn.

Bên cạnh đó, 6 tháng cuối năm, theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, TKV sẽ tiếp tục các giải pháp đồng bộ triển khai ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá vào sản xuất để giảm giá thành.

TKV cũng sẽ tập trung xây dựng các mỏ than theo quy hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của than sản xuất trong nước; giảm lượng than tồn kho về mức hợp lý.

