TKV: Đảm bảo tiền lương 2019 đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng

Bứt phá ngoạn mục

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Tham dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đại diện Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo TKV và hơn 600 đại biểu, đại diện cho trên 98.000 CNVCLĐ Tập đoàn,…

Theo TKV, năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, ban lãnh đạo và HĐTV TKV, cùng sự đồng thuận của tập thể CBCNV-NLĐ, ngành than đã có sự bứt phá ngoạn mục với tất cả khối kinh doanh đều có lãi. Đặc biệt, các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, năng suất lao động và thu nhập NLĐ vượt mục tiêu và về trước thời hạn 2 năm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 2; đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Hội nghị NLĐ Cty mẹ - TKV đã đề ra.

Theo ông Đặng Thanh Hải - Tổng GĐ Tập đoàn TKV: Năm 2018, Tập đoàn đã sản xuất 36,95 triệu tấn than nguyên khai, tăng 4% so với kế hoạch; tiêu thụ được 40,5 triệu tấn than, tăng 12% so với kế hoạch, trong đó bán cho hộ điện 29,2 triệu tấn, tăng 5,8 triệu tấn so với thực hiện 2017.

Riêng Alumina (quặng) sản xuất được 1,31 triệu tấn quy đổi, tăng 6,5% so với kế hoạch. Hai nhà máy quặng Tân Rai và Nhân Cơ sản xuất vượt công suất thiết kế. Các sản phẩm khoáng sản khác đều được sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch đề ra, như đồng tấm 11,8 nghìn tấn, kẽm thỏi 11.000 tấn, phôi thép 180.000 tấn. Ngoài ra, mạng sản xuất điện cũng đã cho ra sản lượng đạt 9,4 tỉ kWh, tăng 1% so với kế hoạch và sản xuất, cung ứng vật liệu nổ là 105.000 tấn, tăng 4% so với kế hoạch.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước tính thực hiện 121,7 nghìn tỉ đồng, tăng 7% so với kế hoạch. Riêng doanh thu của Cty mẹ đạt 78,8 nghìn tỉ đồng, tăng 16% so với kế hoạch. Lợi nhuận của TKV đạt trên 4.000 tỉ đồng, tăng 2.000 tỉ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỉ đồng so với thực hiện năm 2017. Riêng lợi nhuận Cty mẹ - TKV đạt trên 3.000 tỉ đồng, bằng 150% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 16.000 tỉ đồng, tăng 1,2 nghìn tỉ đồng so với thực hiện năm 2017.

Cũng theo ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, tổng tài sản năm 2018 hợp nhất của TKV là 130.000 tỉ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 35.000 tỉ đồng, tăng 1,5% so với năm 2017 và đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh…

NLĐ trực tiếp sẽ được quan tâm

Một chỉ tiêu quan trọng nhất là công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện việc làm cho NLĐ đều được các đơn vị quan tâm bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Năm 2018, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng (tăng 9,5% so với kế hoạch và tăng 12,1% so với năm 2017). Trong đó, tiền lương bình quân của thợ lò đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,8% so với năm 2017.

Một trong những tiêu chí quan trọng về chế độ, chính sách đối với NLĐ, TKV sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình tăng tiền lương cho CBCNV LĐ trên cơ sở tăng năng suất lao động, đảm bảo tiền lương bình quân toàn Tập đoàn không thấp hơn 11,3 triệu đồng/người/tháng. Vấn đề tăng phúc lợi, ưu đãi đối với NLĐ làm việc trong hầm lò và các đối tượng LĐ trực tiếp sẽ là bước quan tâm cần thiết trong phát triển của Tập đoàn những năm tới.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá cao hiệu quả sản xuất và chăm lo việc làm, đời sống và tinh thần đầy đủ NLĐ của TKV. Phó Chủ tịch đánh giá cao hiệu quả kinh doanh của TKV trong năm 2018; đồng thời đánh giá cao cơ giới hóa trong sản xuất của Tập đoàn, quản trị tài nguyên; tiết giảm chi phí, lao động, tái cơ cấu hiệu quả; phúc lợi NLĐ được duy trì, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV.

Đối với giải pháp phát triển của TKV, lãnh đạo TLĐ cho rằng: Ngành than cần chú trọng tốt về quản trị, đầu tư, cơ giới hóa, cải thiện điều kiện làm việc NLĐ; quan tâm hiệu quả các dự án điện sao cho hiệu quả đầu tư; triển khai tái cơ cấu triệt để, quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản; quan tâm phúc lợi NLĐ, có quy chế cụ thể; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và giảm tối đa tai nạn lao động; cấu trúc lao động không gây thiệt thòi cho NLĐ và quy chế dân chủ phải nhận được sự đồng thuận,…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019; nội dung sửa đổi bổ sung nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể của TKV giai đoạn năm 2018-2021.

P.V