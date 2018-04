TKV sản xuất và tiêu thụ đạt trên 9,5 triệu tấn than

Theo báo cáo, quý I/2018, các chỉ tiêu SXKD chính đều hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 9,66 triệu tấn, đạt 27,3% kế hoạch năm, bằng 102% so với cùng kỳ; bốc xúc đất đá đạt 35,65 triệu m3, bằng 26% kế hoạch năm, bằng 130% so cùng kỳ; mét lò đào 53.738 m, bằng 23,8% kế hoạch năm và bằng 100% so cùng kỳ. Đặc biệt, than tiêu thụ đạt 9,54 triệu tấn, bằng 26,5% kế hoạch và bằng 111% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 30.291 tỷ đồng, đạt 26,6% kế hoạch năm, bằng 123% so với cùng kỳ 2017.

Trong đó: Doanh thu than đạt 14.953 tỷ đồng, đạt 26,6% KH năm, bằng 115% so với cùng kỳ; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 4.380 tỷ đồng, đạt 26,6% kế hoạch năm, bằng 153% so với cùng kỳ (do doanh thu alumin tăng 83% so với cùng kỳ); sản xuất, bán điện 3.307 tỷ đồng, đạt 27% KH năm và bằng 119% so với cùng kỳ.... Tiền lương bình quân đạt 9,92 triệu đồng/người/tháng, bằng 103% kế hoạch và bằng 105% so với dự kiến thực hiện 2017. Lợi nhuận dự kiến 900 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm...

Kế hoạch quý II/2018, Tập đoàn điều hành cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ than tại các vùng để giảm tồn kho than, phấn đấu tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản, hóa chất, điện... để ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than cho khách hàng... Các chỉ tiêu chủ yếu: than nguyên khai sản xuất 9,45 triệu tấn; tiêu thụ 9,54 triệu tấn; bóc đất đá 38,5 triệu m3; đào lò 68.500m; sản phẩm alumina 340.000 tấn; sản xuất điện 2,2 tỷ kWh...

Tại Hội nghị, Ban TCNS đã báo cáo về thực hiện công tác tái cơ cấu và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2006/QĐ-TTg, ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, TKV đã triển khai thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, tinh giản lao động; hợp nhất 02 công ty xây dựng mỏ (hầm lò 1 và hầm lò 2) thành công ty Xây lắp mỏ - TKV; sáp nhập Công ty than Hồng Thái vào Công ty than Uông Bí; sáp nhập Công ty Kho vận Hòn Gai vào Công ty Tuyển than Hòn Gai; tiến hành CPH 02 đơn vị; sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh trực thuộc công ty mẹ 4 đơn vị; thoái vốn tại 6 công ty con và công ty liên kết; bán tiếp cổ phần để đạt tỷ lệ nắm giữ theo phương án CPH tại 06 đơn vị; tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại 7 công ty con, công ty liên kết; tăng tỷ lệ sở hữu đạt tỷ lệ tối thiểu 65% tại 6 công ty sản xuất than. Thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư của TKV không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hoặc hoạt động không hiệu quả; thoái toàn bộ vốn hoặc Tập đoàn nắm giữ 51% vốn tại một số Tổng Công ty/Công ty, đơn vị; thực hiện CPH Công ty mẹ Tập đoàn; hoàn thành việc thoái vốn và CPH, đến 2020 Tập đoàn còn 28 Công ty cổ phần, cũng như hợp nhất các đơn vị sản xuất lộ thiên, hầm lò..., thực hiện giảm các đầu mối, tinh giản lao động đến năm 2020 còn dưới 100.000 người; tiếp tục thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả SKXD và năng lực cạnh tranh...

