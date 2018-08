Triển lãm quốc tế ngành đóng gói bao bì, in ấn, chế biến thực phẩm

Hàng loạt các công nghệ bao bì, in ấn tiên tiến, phụ kiện, phụ tùng máy móc…góp phần tạo nên một diễn đàn mua sắm chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp trong ngành. Nhiều thương hiện hàng đầu thế giới như ACE Machinery (Hàn Quốc), J&V Wonder Printing, Trung Mỹ Á (Việt Nam), Uchida Yoko Global (Nhật Bản), Sansin (Trung Quốc)… góp mặt tại triển lãm năm nay. Tất cả đã sẵn sàng thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp sản xuất trong nước trên phương diện đôi bên cùng có lợi.

Sau 17 lần tổ chức, VietnamPrintPackFoodtech đã thu hút được sự quan tâm ngày càng nhiều từ các doanh nghiệp nước ngoài, triển lãm đã góp phần tạo cầu nối cho các doanh nghiệp bên ngoài khu vực Đông Nam Á dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam.

Tại triển lãm năm nay, Hiệp hội Thương mại bao bì Hàn Quốc (KOPTA) – một trong tám nhà cung cấp bao bì hàng đầu của Hàn Quốc – sẽ giới thiệu công nghệ in và đóng gói bao bì mới nhất cho nhiều ngành khác nhau. HPM Global trưng bày các loại túi tuỳ chỉnh đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất, công nghệ đóng gói hút chân không của Gasungpak (Hàn Quốc) cũng có mặt tại triển lãm năm nay. Ngoài ra, gian hàng triển lãm Hàn Quốc sẽ mang đến nét đặc biệt và mới lạ dành cho khách tham quan tại triển lãm năm nay.

Ngoài KOPTA, VietnamPrintPackFoodtech 2018 còn được sự hỗ trợ của nhiều Hiệp hội và tổ chức có uy tín như Hiệp hội bao bì Việt nam (Vinpas), Hiệp hội in Việt Nam (VPA), Hiệp hội in Tp.HCM, Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam (VPIA), Hiệp hội tự động hoá TP.HCM (HAuA) và nhiều hiệp hội quốc tế khác. VietnamPrintPackFoodtech 2018 thu hút hơn 380 đơn vị từ 11 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 15,000 khách tham quan chuyên nghiệp.

Điểm nhấn của triển lãm năm nay nằm ở diễn đàn công nghiệp do Hiệp hội in Việt nam tổ chức. Diễn đàn sẽ giới thiệu đến khách tham quan công nghệ in 3D và cách ứng dụng vào ngành công nghiệp in tại Việt Nam cũng như phát triển các ứng dụng in 2D, 3D trong ngành công nghiệp in Việt Nam. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 30/8, tại tầng 3 của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

VietnamPrintPackFoodtech 2018 sẽ chính thức mở cửa cho khách tham quan từ ngày 29/8 đến 1/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Để đăng ký tham gia, khách tham quan vui lòng đăng ký tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết về triển lãm, vui lòng truy cập trang web www.vietnamprintpack.com

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Thời gian: 29.08 đến 01.09.2018

Đối tượng: Dành cho khách thương mại và chuyên ngành

Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép vào tham quan triển lãm

P.V