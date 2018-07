Vedan nhiều năm liền đạt giải thưởng Thương hiệu vàng nông nghiệp VN

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, phân hữu cơ khoáng Vedagro dạng viên và sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Vedafeed dạng viên của Vedan Việt Nam đạt giải thưởng này. Là những sản phẩm có chất lượng cao và được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý sản xuất nghiêm ngặt, đạt các chứng nhận ISO 9001, ISO/IEC 17025, GMP+B2, ISO 14001, OHSAS 18001… hai sản phẩm Vedagro và Vedafeed đã chứng minh được hiệu quả thiết thực trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi và được tin dùng bởi nhiều nông dân trên cả nước trong thời gian qua.

Là một doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ sinh học, qua nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, Vedan Việt Nam đã thành công trong quá trình thu hồi và tái chế nguồn tài nguyên hóa từ dịch cái sau lên men để sản xuất ra sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Vedafeed dạng viên và phân hữu cơ khoáng Vedagro dạng viên. Với công thức này, Vedafeed và Vedagro không chỉ giữ lại các thành phần cần thiết và mùi vị của nước đường, mà còn sản sinh các khối giàu protein và các thành phần sinh trưởng đặc thù khác, đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng, hữu cơ cho sản phẩm nông nghiệp sạch. Đây là hướng sản xuất đã được tin dùng tại các nền nông nghiệp tiên tiến ở Châu Âu, Châu Mỹ, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Sản phẩm phân hữu cơ khoáng Vedagro dạng viên và sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Vedafeed dạng viên đạt “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018” có thể khẳng định là một phần thưởng xứng đáng cho công ty Vedan Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam với chính sách môi trường: “Yêu quý môi trường – Kinh doanh lâu dài” theo tiêu chuẩn ISO 14001 và chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp: “Công ty an toàn - Mọi người khỏe mạnh” theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 mà công ty Vedan Việt Nam đang cam kết thực hiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài gia vị là sản phẩm chủ lực, những sản phẩm nông nghiệp do công ty Vedan Việt Nam sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu của người nông dân mà còn đáp ứng được xu hướng canh tác hữu cơ, an toàn và hiệu quả theo sự phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp trên thế giới.