Vietin Bank đồng hành cùng cuộc thi ‘pháp luật học đường’

Cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh các Trường trung học phổ thông, học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và học sinh, sinh viên các Cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp, qua đó tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật cho các em – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt, Cuộc thi tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích và có ý nghĩa. Với hình thức thi trực tuyến, cuộc thi nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Tiếp nối thành công năm 2018, cuộc thi “Pháp luật học đường” nhận được sự quan tâm của đông đảo các đơn vị truyền thông, doanh nghiệp cũng như sự hưởng ích tích cực của Ủy bạn nhân dân cấp tỉnh. Với vai trò là Nhà tài trợ Vàng, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Viettin Bank đã khẳng định sự quan tâm tới vai trò và trách nhiệm của pháp luật trong sự phát triển của đất nước. Thông qua giải thưởng, Vietin Bank cũng mong muốn động viên khích lệ những thế hệ tương lai nỗ lực học hỏi, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cũng như sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến mới để việc học pháp luật trong nhà trường trở nên thú vị, mới mẻ và thực sự gần gũi.

Ra đời từ năm 1988, Vietin Bank hiện đang nắm giữ vai trò chủ lực và then chốt trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Vietin Bank luôn tiên phong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành Ngân hàng trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng. Đặc biệt, Vietin Bank luôn chấp hành đầy đủ và nghiêm túc mọi quy định của pháp luật. Do vậy, ngay khi cuộc thi “Pháp luật học đường” lên kế hoạch tổ chức, Vietin Bank đã nhận lời tham gia với vai trò là Nhà tài trợ. Vietin Bank hi vọng sự góp mặt của mình sẽ truyền thêm động lực và cổ vũ cho các thí sinh nói riêng cũng như thế hệ trẻ nói chung. Chỉ khi mỗi cá nhân nhận thức và hiểu rõ được tầm quan trọng của pháp luật, sẵn sàng thực hiện pháp luật một cách tự giác thì khi đó doanh nghiệp mới phát triển, đất nước mới phồn thịnh, an khang.

Cuộc thi “Pháp luật học đường” được chia thành 03 vòng: (i) Vòng loại (tổ chức trong 06 tuần, từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 22/12/2019); (ii) Vòng bán kết (Tổ chức từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020); (iii) Vòng chung kết (Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2020 và thi tập trung tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại địa chỉ website: http://timhieuphapluat.vn hoặc thông qua ứng dụng (app) của Cuộc thi và phải bảo đảm các yêu cầu về đăng ký dự thi quy định trong Thể lệ.