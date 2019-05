Vinacomin đạt doanh thu 42.828 tỷ đồng trong 4 tháng, bằng 103,8% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tình hình sản xuất tháng 4, sản lượng than nguyên khai sản xuất trong tháng của Vinaconmin đạt gần 4 triệu tấn. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp tập đoàn đạt sản lượng khai thác gần 4 triệu tấn/tháng.

Về kế hoạch trong tháng 5, Vinacomin cho biết Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 3,8 triệu tấn. Ngoài ra các chỉ tiêu khác gồm tiêu thụ than 4 triệu tấn, bóc đất đá tổng số 16,5 triệu m3, sản phẩm Alumina 116.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn, sản xuất điện 900 triệu kWh...

Năm 2018, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 121.700 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 62.260 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch và tăng 8% so với năm 2017; khoáng sản đạt 18.250 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch và tăng 44% so với năm 2017 (trong đó sản phẩm alumin tăng 67% do sản lượng và giá bán tăng)…Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 36% so với kế hoạch.

Lợi nhuận của tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2017. Nộp ngân sách nhà nước 16.000 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với năm 2017.

Trong năm 2018, nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia được Vinacomin triển khai. Một số dự án có thể kể đến như dự án khai thác than lộ thiên Bắc Bàng Danh - Công ty than Hà Tu; dự án hầm lò mỏ Khe Chàm III (công suất 2,5 triệu tấn/năm); dự án khai thác mỏ đồng Tả Phời (công suất 1 triệu tấn/năm); dự án Nhà máy tuyển đồng Tả Phời (công suất 1 triệu tấn/năm); tái khởi động lại dự án Crom Cổ Định Thanh Hoá…

Ngoài ra, Vinacomin cũng đã hoàn thành thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp không cần nắm giữ, thu về 235,88 tỷ, thặng dư 26,2 tỷ đồng.

P.V