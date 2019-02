Vinamilk 23 năm liền chinh phục niềm tin người tiêu dùng Việt Nam

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc điều hành Vinamilk phát biểu: “Niềm tin của khách hàng chính là động lực lớn nhất để thúc đẩy sự phát triển của Vinamilk. Vinamilk luôn tâm niệm nếu xây dựng niềm tin đã khó, giữ vững niềm tin còn là một hành trình khó khăn hơn. Vì vậy, công ty luôn đặt đạo đức kinh doanh, trách nhiệm doanh nghiệp lên hàng đầu. Song song đó, Vinamilk áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới để vận hành công ty phát triển một cách bền vững, khẳng định vị thế là thương hiệu quốc gia để xứng đáng với sự tin yêu của người tiêu dùng”.

Để có được sự tin tưởng của người tiêu dùng từ những ngày đầu thành lập và trở thành công ty sữa duy nhất đạt giải thưởng HVNCLC trong 23 năm liền, Vinamilk đã nỗ lực không ngừng trên tất cả các phương diện: nâng cao năng lực quản trị, đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu và gia tăng năng lực sản xuất.

Nỗ lực trong từng sản phẩm

Trong hơn 42 năm hình thành và phát triển, Vinamilk luôn nỗ lực mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu phù hợp với thể trạng người Việt Nam, hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cả chủng loại sản phẩm lẫn chất lượng và mang những sản phẩm dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Các sản phẩm của Vinamilk luôn được người tiêu dùng tin tưởng về chất lượng

Nhờ sự đầu tư trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, Vinamilk đã thường xuyên giới thiệu ra thị trường những sản phẩm mang đến nhiều giá trị gia tăng cho người tiêu dùng và vươn lên và khẳng định vị thế thương hiệu số 1 Việt Nam nói chung và trong ngành sữa nói riêng.

Doanh mục sản phẩm của Vinamilk có hơn 200 loại sản phẩm được được người tiêu dùng trên toàn quốc tin dùng. Trong năm 2018, Vinamilk đã liên tục giới thiệu đến người tiêu dùng những sản tiêu biểu và mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội như Sữa tươi 100% organic, Sữa tươi 100% A2, Sữa đậu nành hạt óc chó, Sữa chua Hy Lạp, Sữa chua nếp cẩm,… Chiến lược phát triển sản phẩm trong những năm tới sẽ chú trọng đến sản phẩm đem lại giá trị gia tăng nhiều hơn cho khách hàng.

Hệ thống phân phối cũng được đầu tư để giúp đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng tiện lợi và nhanh chóng hơn. Hệ thống bán hàng của Vinamilk tỏa rộng khắp cả nước thông qua các kênh bán hàng truyền thống (bao gồm 208 nhà phân phối với hệ thống điểm lẻ lên đến 250.000 điểm), kênh hiện đại (bao gồm hầu hết siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc). Chuỗi cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” của Vinamilk đã tăng gần 450 điểm và được kết nối với hệ thống mua hàng online tại www.giacmosuaviet.com.vn là một điểm sáng nữa cho Vinamilk trong năm 2018.

Đàn bò A2 thuần chủng đầu tiên của Việt Nam nhập từ New Zealand được chăm sóc trong Tổ hợp trang trại công nghệ cao Thống Nhất Thanh Hóa của Vinamilk

Với những hoạt động hiệu quả hướng tới phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, thương hiệu Vinamilk ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn và tin dùng. Điều này được minh chứng thông qua thị phần của Vinamilk chiếm hơn 50% toàn ngành sữa và liên tục tăng trong suốt nhiều năm qua, riêng năm 2018, tăng thêm 0,9% thị phần toàn ngành.

Đầu tư, phát triển bền vững theo hướng công nghệ cao

Nền tảng cho sự phát triển đồng bộ của Vinamilk chính là sự đầu tư nghiêm túc và bài bản trong suốt nhiều năm. Vinamilk liên tục mở rộng hệ thống trang trại nhà máy của mình cả trong và ngoài nước. Vinamilk hiện có 13 nhà máy trải dài khắp Việt Nam, trong đó có hai siêu nhà máy sữa bột và sữa nước tại Bình Dương được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới với hệ thống thiết bị khép kín và tự động hóa hoàn toàn từ khâu chế biến đến thành phẩm và đóng gói, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà máy sữa bột Việt Nam mỗi năm cho ra đời 54.000 tấn sữa bột còn nhà máy sữa Việt Nam (Mega factory) thì có công suất 400 triệu lít sữa nước/năm và đang trong giai đoạn mở rộng qua giai đoạn 2 với công suất nâng lên gấp đôi, đạt 800 triệu lít sữa/năm.

Hệ thống gồm 10 trang trại của Vinamilk trải dài khắp Việt Nam đạt tiêu chuẩn Global GAP với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand và 1 trang trại bò sữa hữu cơ chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2018, Vinamilk đưa vào hoạt động Trang trại số 1 trong Tổ hợp Trang trại công nghệ cao Thống Nhất Thành Hóa. Với chiến lược đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty (bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết) đã lên tới hơn 120.000 con, với sản lượng trên 800 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến tổng đàn bò sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con vào năm 2020 với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến sẽ tăng lên hơn gấp đôi.

Tổ hợp trang trại công nghệ cao Thống Nhất Thanh Hóa của Vinamilk – trang trại áp dụng công nghệ quản lý đàn hiện đại nhất thế giới hiện nay

Bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, Vinamilk còn sở hữu các nhà máy sản xuất sữa tại Mỹ (100% cổ phần nhà máy Driftwood), tại Campuchia (100% cổ phần nhà máy Angkormilk), New Zealand (22,8% cổ phần) và 1 công ty con tại Ba Lan. Bên cạnh đó, Vinamilk còn đầu tư phát triển trang trại hữu cơ tại Lào và tiếp tục tìm các cơ hội hợp tác ở các nước trong khu vực.

Hợp tác chiến lược cùng nâng tầm thương hiệu

Năm 2018 cũng là năm chứng kiến rất nhiều sự hợp tác chiến lược của Vinamilk và những đối tác lớn, như Vietnam Airlines về chiến lược cùng phát triển thương hiệu vươn tầm quốc tế. Cụ thể, các sản phẩm của Vinamilk là sản phẩm sữa duy nhất được phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines xuất phát từ Việt Nam, đảm bảo chất lượng để phục vụ cho Hãng hàng không đạt chuẩn 4 sao quốc tế duy nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó, Vinamilk còn hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy – TPHCM, Công ty Dược Hậu Giang để tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm mới, các sản phẩm chuyên biệt nhằm đem lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng.

Bên cạnh các đối tác trong nước, để phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế Vinamilk đã ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới như DSM (Thụy Sỹ), tập đoàn Chr. Hansen (Đan Mạch) để ứng dụng dinh dưỡng chuẩn quốc tế vào sản phẩm của mình.

Dây chuyền sản xuất sữa hiện đại của Vinamilk giúp đảm bảo chất lượng của từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng

Với những nỗ lực đó, trong năm 2018, Vinamilk cũng đã liên tiếp nhận được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu trong nước và quốc tế như: Lần thứ 5 liên tiếp là thương hiệu sữa đạt Thương hiệu Quốc gia; 3 năm liền đứng đầu danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam (do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn); Thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam 4 năm liên tiếp (do Kantar Worldpanel công bố); Vinamilk cũng dẫn đầu top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm đồ uống (do Vietnam Report công bố).../.

