Vinhomes đầu tư 500 tỷ nâng cấp toàn diện hệ thống PCCC và an ninh

Vinhomes vừa công bố đầu tư 500 tỷ đồng nhằm nâng cấp các hạng mục liên quan đến công tác an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các khu đô thị của Vinhomes. Trong đó, hai hạng mục trọng điểm là thay thế toàn bộ cửa chính căn hộ thành cửa chống cháy 70 phút và aptomat thường thành aptomat chống rò; và một số hạng mục an ninh đô thị.