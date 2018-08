VNPT và Đà Nẵng hợp tác phát triển đô thị thông minh

Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ viễn thông đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong thời gian qua, VNPT đã triển khai xây dựng một hạ tầng, dịch vụ VT -CNTT đủ mạnh với công nghệ hiện đại nhất để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc gia và quốc tế tại Đà Nẵng.

Điển hình là như việc xây dựng hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng, tổng đài hệ đặc biệt (Hệ 1) phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà Nước; Thiết kế và triển khai đầu tư mạng VT-CNTT tại Trung tâm Hành chính thành phố để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ VT-CNTT của UBND thành phố và các Sở Ban Ngành; Triển khai hạ tầng, cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất, an toàn và bảo mật nhất cho các sự kiện như Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG5), giải chạy Marathon thế giới…

Ngày 1/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó đến năm 2025, sẽ thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh. Trong giai đoạn 1, sẽ hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cùng với Hà Nội, TP. HCM và TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng sẽ là 1 trong 4 hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh.

Việc ký kết hợp tác về triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020 này là nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh tại Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 15/12/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Kiến trúc tổng thể xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng cũng như triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đà Nẵng (cùng với Hà Nội, TP.HCM) tham gia mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố an ninh, thân thiện, an bình, hấp dẫn và đáng sống.

Thỏa thuận vừa được ký cũng là một bước cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác về Công nghệ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2014-2020 ký kết ngày 08/ 12/ 2014 giữa UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2018 - 2020, Tập đoàn VNPT và UBND TP Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong việc xây dựng đô thị thông minh, đưa các công nghệ tiên tiến nhất như IoT, AI, Big Data… vào ứng dụng trong lĩnh vực Giao thông, An ninh trật tự, Du lịch, Tài nguyên môi trường, Nông lâm ngư nghiệp...

Cụ thể, trong lĩnh vực Giao thông, VNPT sẽ cùng Đà Nẵng triển khai hệ thống thu thập, phân tích thông tin từ camera giao thông, phục vụ công tác phân tích, theo dõi, giám sát giao thông; Góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) của thành phố. Trong lĩnh vực an ninh công cộng, VNPT sẽ xây dựng giải pháp và triển khai ứng dụng CNTT tích hợp các hệ thống camera, hệ thống cảm biến, báo cháy… phân tích, cảnh báo thông minh phục vụ trung tâm thông tin chỉ huy giám sát, tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về an ninh trật tự cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Trong lĩnh vực du lịch, VNPT sẽ triển khai hệ thống Thẻ du lịch thông minh, xây dựng phần mềm quản lý báo cáo và thu thập số liệu cho ngành du lịch…

Với nguồn lực, kinh nghiệm sẵn có, trên nền tảng khung kiến trúc công nghệ cho đô thị thông minh đã được TP Đà Nẵng thông qua, VNPT sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực VT, CNTT để phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các sở, ban, ngành… triển khai thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2018-2020 tiếp theo đạt hiệu quả. Tập đoàn VNPT cũng sẽ tiếp tục chú trọng đến việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất như IoT, AI, Big Data.. để đem đến các ứng dụng, giải pháp thành phố thông minh tốt nhất, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành phố thông minh, phát triển bền vững.

Thục Quyên