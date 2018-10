VTG 2018 - Diễn đàn B2B chuyên nghiệp nhất trong ngành Dệt May

Sự kiện do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ VINEXAD - Bộ Công Thương kết hợp Công ty dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers (Hong Kong), Phòng Thương mại thiết bị may Quảng Đông, Hiệp hội máy may Hong Kong (HKAMA) cùng tổ chức. Triển lãm được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính phủ và các Hiệp Hội ngành công nghiệp như: Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA), Hội Dệt-Thêu-Đan TP.HCM (AGTEK) và Hiệp hội máy may Trung Quốc (CSMA).

Nơi gặp gỡ gian hàng quốc gia và sản phẩm nổi bật

Đến nay, Triển lãm Vietnam Textile & Garment – VTG 2018 thu hút hơn 400 đơn vị tham gia với hơn 600 gian hàng của hàng trăm thương hiệu nổi tiếng từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Đức, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Bồ Đào Nha, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. VTG 2018 không chỉ thu hút các gian hàng từ các đối tác chiến lược như Hiệp hội máy may Trung Quốc, Hiệp hội máy may Hong Kong, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đoàn quốc tế như Trung tâm dệt may Hàn Quốc (KTC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Bồ Đào Nha (CCIPV), Liên đoàn dệt may Đài Loan (T.T.F), Hiệp hội doanh nghiệp dệt may và phụ kiện Thổ Nhĩ Kỳ (TEMSAD).

Triển lãm Quốc tế lần thứ 18 về máy móc thiết bị công nghiệp và nguyên phụ liệu ngành Dệt May (Vietnam Textile & Garment – VTG 2018) thu hút các thương hiệu máy thêu nổi tiếng như Bao Lun, Rich Peace, Tajima, ZSK, trưng bày các loại máy thêu mới nhất. Trong khi đó, Heinz Walz, Epson, Grafica và Sulfet giới thiệu nhiều loại máy in chất lượng cao. Beworth và Silk Road sẽ mang đến các loại máy dệt kim tiên tiến nhất. Công ty Maika giới thiệu hệ thống CAD trong ngành may… Triển lãm cũng thu hút các thương hiệu máy may danh tiếng từ Nhật Bản như Brother, Hikari, Juki, Yamoto… Ngoài ra, các hội thảo chuyên đề trong ngành dệt may sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra triển lãm với sự tham gia của các diễn giả từ các Sở, Ban ngành, hiệp hội nước ngoài, các trường đại học. Các diễn giả sẽ cung cấp thông tin từ chiến lược đến giải pháp thực tế nhằm phát triển ngành dệt may. Hơn nữa, lần đầu tiên Hiệp hội công nghiệp nhuộm Trung Quốc (CDIA), Hiệp hội In và Nhuộm Trung Quốc (CDPA) và Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Thượng Hải (CCPIT) sẽ dẫn đầu các các doanh nghiệp trong lĩnh vực hoá chất dệt may, công nghiệp nhuộm, bột nhuộm tại Vietnam Textile & Garment – VTG 2018. Ngoài ra, Hội đồng xúc tiến xuất khẩu và phát triển máy dệt (PDEXCIL) sẽ dẫn đầu các gian hàng đến từ Ấn Độ.

Yếu tố tạo nên một năm tuyệt vời cho Việt Nam

Việt Nam đã đạt được một kỷ lục đáng nhớ trong nữa đầu năm 2018 khi doanh thu sản xuất và xuất khẩu ngành công nghiệp dệt may nằm trong top 5 trên thế giới. Doanh thu xuất khẩu đạt mốc 19.4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2018, tăng 15% so với cùng kỳ. Ngoài ra, nhiều tập đoàn dệt may đã duy trì tăng trưởng ổn định thông qua việc hợp tác với các khách hàng hiện tại. Hơn nữa, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam -EU (EVFTA) đã sẵn sàng tạo ra các hiệu ứng tốt cho ngành dệt may. Với các yếu tố tích cực trong năm 2018, cùng các lợi thế đến từ các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA…chúng ta thấy được tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp dệt may tại Vietnam Textile & Garment – VTG 2018. Chính vì thế, việc tham gia VTG 2018 là cách tốt nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam nối kết với chuỗi công nghiệp dệt may quốc tế thông qua nền tảng triển lãm Dệt May. Khi Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thị trường dệt may toàn cầu, triển lãm VTG 2018 là cách hiệu quả nhất để kết nối với mạng lưới toàn cầu.

Đăng ký trước để nhận được thông tin cập nhật nhất

Ban tổ chức đã tích hợp hệ thống đăng ký trước và hệ thống hội viên cho triển lãm VTG 2018. Hệ thống nhằm đáp ứng thói quen của khách tham quan tại thị trường trong nước cũng như nâng cao giá trị của triển lãm năm nay – một nền tảng công nghiệp thật sự. Để trải nghiệm chuyến tham quan và tiết kiệm thời gian, khách tham quan có thể đăng ký trước tại website chính thức của Vietnam Textile & Garment – VTG 2018. Việc đăng ký trước giúp khách tham quan nhận được các thông tin mới nhất về triển lãm và hưởng lợi từ gói dịch vụ. Để đăng ký trước, vui lòng truy cập trang web: https://www.vtgvietnam.com/.

VFM- Phiên bản mới cho ngành công nghiệp Giày Da

Triển lãm Quốc tế máy móc nguyên phụ liệu Giày Da (VFM) là nền tảng mới nhất bao gồm các thiết bị sản xuất giày dép do Hiệp hội máy làm giày Quảng Đông, Vinexad, Yorker, đồng tổ chức. VFM sẽ giới thiệu hàng loạt máy móc thiết bị như máy làm giày dép, máy đùn, máy làm da nhân tạo, máy làm túi, hệ thống CAD/CAM, nguyên liệu giày dép…Triển lãm sẽ mang lại nhiều lựa chọn về các thành phần sản xuất trong chuỗi giá trị giày dép. Hơn nữa, việc VFM diễn ra đồng thời và cùng địa điểm với triển lãm VTG 2018 sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn về thiết bị sản xuất, công nghệ, hệ thống hỗ trợ liên quan cho các doanh nghiệp trong nước.

Điểm đến kế tiếp của ngành giày da thế giới

Việt Nam là quốc gia kinh doanh và sản xuất giày da quan trọng nhất trên thế giới và đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng với các thương hiệu giày da danh tiếng. Số lượng xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, chiếm 7.4% khối lượng xuất khẩu toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc. Các thương hiệu bán lẻ nổi tiếng như Nike, Adiad, The North Face, Timberland, Columbia…đều do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Theo thống kê, Việt Nam có hơn 700 nhà sản xuất, 1.5 triệu công nhân tham gia vào lĩnh vực giày dép, hơn 200 doanh nghiệp nước ngoài đóng góp 70% vào doanh số xuất khẩu giày dép. Hơn nữa, Việt Nam là quốc gia tăng trưởng nhanh trong khu vực “một vành đai-một con đường”, số lượng xuất khẩu đạt 6.5 tỷ USD năm 2011, tăng lên 13 tỷ USD trong vòng 6 năm và dự kiến đạt 20 tỷ USD trong năm 2018.

Quốc gia năng động nhất tại Đông Nam Á

Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu giày dép và túi xách lớn thứ 3 thế giới, doanh thu sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm liên quan cũng đã tăng nhanh. Tuy nhiên, hạn chế về năng suất sản xuất liên quan đến máy móc ngành giày da của Việt Nam là một bất lợi cần phải được khắc phục. Mặc khác, là quốc gia năng động nhất trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là hiệp định CPTPP. Đây là tài sản tuyệt vời cho Việt Nam bởi nó giúp mang lại sự hỗ trợ đẳng cấp quốc tế cho ngành giày da Việt Nam. Hơn nữa, hiệp định EVFTA đã sẳn sàng mang lại hiệu ứng tốt cho ngành, hiệp định này dự kiến sẽ mang lại công nghệ tiên tiến cho các nhà sản xuất trong nước nhằm tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, cộng đồng kinh tế ASEAN đang mang lại một cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam hợp tác với các nước trong khu vực nhằm tìm kiếm nguồn nguyên liệu tốt hơn, hình thành dây chuyền cung ứng mới để nâng cao lợi thế cạnh tranh tại các thị trường chính như Mỹ, Eu, Nhật Bản.

Đăng ký trước để nhận được thông tin cập nhật nhất

Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp hóa chất Dệt may tại Châu Á lần thứ 8 - INTERDYE ASIA 2018 là sự kiện hàng đầu thế giới đã diễn ra khắp châu Á, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Việt Nam. Năm nay, một lần nữa Triển lãm InterDye Asia đến với thị thường Việt Nam đầy tiềm năng nhằm góp phần phát triển ngành Dệt may nói chung và ngành hóa chất phục vụ cho chuyên ngành Dệt May nói riêng. Sự kết hợp bộ ba Triển lãm giữa VTG, VFM và InterDye Asia được xem là triển lãm toàn diện nhất, nơi tập hợp hầu hết các ngành công nghiệp, mang đến cho các nhà sản xuất Việt Nam những trải nghiệm về chất lượng, tiết kiệm thời gian vào dịp cuối năm 2018.

