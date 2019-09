Ý tưởng tái chế sáng tạo từ những chiếc nắp chai bia

Quảng cáo

Ý tưởng độc đáo ấy chính là dự án thu gom và tái chế nắp chai bia thành vật liệu thô để xây dựng các cây cầu mới cho các khu vực địa phương có hạ tầng giao thông vận tải chưa phát triển.

Đầu năm nay, lễ khánh thành cây cầu Kênh Năng Ấp 7 đã được diễn ra, minh chứng về tinh thần đánh thức bản lĩnh mà bia Tiger này luôn truyền tải thông qua các dự án truyền thông của nhãn.

Không dừng lại ở đó, mới đây, cây cầu thứ hai tại xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã chính thức được khánh thành. Với tổng chiều dài 44 mét, chiều rộng 4 mét và tải trọng lên tới 5 tấn, cây cầu này sẽ kết nối giao thông từ xã Phú Vĩnh đến xã Phú Xuân, An Giang, mở ra một lối đi hoàn toàn mới, thuận tiện đi lại cho 2.300 hộ dân trong vùng. Tiếp nối An Giang, cây cầu thứ 3, dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 1/2020.

P.V