Nhân Nguyễn Marketer: Những lưu ý khi làm marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ông Nhân Nguyễn Marketer (nhà đồng sáng lập ADE Solutions) nêu quan điểm: Chúng ta tốn rất nhiều chi phí marketing để có một khách hàng mới, đừng để họ chạy mất sau lần mua hàng đầu tiên.

Chiến lược marketing hiệu quả là một trong những điều doanh nghiệp đặt lên hàng đầu để có thể cạnh tranh trong thời đại 4.0. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có ngân sách hạn chế, dẫn đến cần cân đo đong đếm kỹ lưỡng để đạt được hiệu quả.Ông Nhân Nguyễn (Nhân Nguyễn Marketer) - nhà đồng sáng lập ADE Solutions - Digital Marketing Agency, đơn vị tư vấn cho khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tổ chức sự kiện, thời trang, food and beverage, technology,....Ông Nhân chia sẻ những yếu tố các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải nắm rõ khi lên kế hoạch marketing.Sản phẩm là nền móng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hiểu sản phẩm của mình là điều đầu tiên mỗi doanh nghiệp cần làm. Bạn phải biết sản phẩm mình kinh doanh có đặc điểm gì, công dụng mang tới cho người dùng và lý do người dùng cần sản phẩm này.Thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ tập trung bán những sản phẩm mình thích mà ít quan tâm thị hiếu của người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp tạo được xu hướng hoặc đón đầu thị trường có thể thuyết phục khách hàng mua những sản phẩm mình đang bán, ngay cả khi khách đó chưa có nhu cầu sử dụng sản phẩm này.Ngân sách marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường khá hạn hẹp, vì phải chi tiêu cho nhiều khoản khác nhau như hàng hoá, nhân sự, mặt bằng... Do đó, doanh nghiệp cần xác định rõ tập khách hàng của mình: Họ là ai, đang ở đâu, đang làm gì, tiêu thời gian vào kênh nào nhiều nhất?Càng hiểu rõ khách hàng, bạn càng giảm được sai sót trong phân bổ ngân sách marketing, hỗ trợ truyền tải thông điệp của doanh nghiệp tới đúng khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi được gia tăng.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đôi khi quá tập trung vào lợi nhuận mà quên mất phần thương hiệu. Việc xây dựng thương hiệu sẽ giúp khách hàng nhận diện sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp dễ dàng hơn trên thị trường sôi động hiện nay. Nếu bạn tạo được cho khách hàng sự yêu mến và tin tưởng thương hiệu, tỷ lệ gia tăng vòng đời của khách hàng sẽ được nhân lên. Thương hiệu mạnh giúp tăng Conversion rate (tỷ lệ chuyển đổi) và ROAS (lợi nhuận tạo ra từ quảng cáo).Dĩ nhiên, việc xây dựng thương hiệu không phải ngày một ngày hai, mà cần quá trình phát triển lâu dài, tìm kiếm cách định vị riêng. Với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, ngân sách còn hạn chế, bạn nên triển khai với đối tượng khách hàng nhỏ trước khi mở rộng, tiến đến tạo vị thế trên thị trường.Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng ít khi chú ý đến dữ liệu, từ khâu nhập dữ liệu thô đầu vào tới khâu xử lý số liệu đều tồn tại nhiều sai sót. Việc này dẫn tới dữ liệu đầu ra của doanh nghiệp không sử dụng được nhiều như mong đợi. Dữ liệu từ khâu bán hàng, lịch sử mua hàng đến xuất - nhập - tồn nếu được xử lý kịp thời và đúng cách sẽ gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.Trên đây là một số lưu ý của ông Nhân Nguyễn Marketer về làm marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Nhân chia sẻ: “Với định hướng và chiến lược đúng đắn, phù hợp, các kế hoạch marketing sẽ góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được thành công”.

P.V