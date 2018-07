Đoàn đại biểu bộ công thương Philippines đến thăm nhà máy URC Việt Nam

Dẫn đầu đoàn là ông Ceferino Rodolfo – Thứ trưởng Bộ Công Thương Philippines và ông Senen M. Perlada – Giám đốc Cục Xuất Khẩu Philippines. Chuyến đến thăm nằm trong kế hoạch làm việc của đoàn đại biểu đến tham dự Hội nghị Giao thương Doanh Nghiệp Việt Nam – Philippines với Bộ công Thương Việt Nam cuối tháng 6/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Philippines, đoàn đã có những trao đổi cùng ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và ông Đỗ Quốc Hưng – Phó Vụ Trưởng Vụ thị trường Châu Á – Châu Phi về cơ hội hợp tác kinh doanh giữa hai nước Việt Nam - Philippines. Đoàn cũng đến thăm thực tế đại siêu thị Co.opXtra, mô hình liên doanh giữa hai nhà bán lẻ hàng đầu Saigon Co.op (Co.opMart) và NTUC FairPrice, cũng là một trong những kênh phân phối chính các sản phẩm của URC Việt Nam.

Theo ông Trần Quốc Khánh, trong 5 tháng đầu năm 2018, doanh thu thương mại song phương đạt 1,77 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, Việt Nam và Philippines là đối tác thương mại lớn thứ năm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đáng chú ý, Philippines đã đầu tư 328 triệu USD vào Việt Nam trong năm nay, đứng thứ 35 trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Universal Robina Corporation (URC), là công ty đa quốc gia đầu tiên của Philippines đã phát triển trở thành một trong những công ty thực phẩm và nước giải khát hàng đầu tại các thị trường ASEAN. URC đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2003 và đã xây dựng 5 nhà máy tại Bình Dương, Quảng Ngãi, Hà Nội và được biết đến là doanh nghiệp Philippines hoạt động thành công ở thị trường Việt Nam với nhiều thương hiệu lớn như trà xanh C2, nước tăng lực Rồng Đỏ, bánh quy Cream-O và Magic, kẹo Dynamite, các dòng sản phẩm snack Jack & Jill Puff Corn và Chikki. Ngoài ra, URC Việt Nam còn xuất khẩu nhiều sản phẩm đến 9 quốc gia khác trong khu vực Châu Á bao gồm cả Nhật Bản và sẽ tiếp tục xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Châu Phi trong thời gian tới.

Với những thành công tiêu biểu của URC Việt Nam, đoàn đại biểu Philippines đã có buổi đến thăm và gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm cùng đại diện của công ty tại nhà máy URC Việt Nam tại Bình Dương. Với 15 năm có mặt tại Việt Nam, thấu hiểu người tiêu dùng và thị trường trong nước, đại diện cấp cao của URC Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm của công ty như thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam; các kênh phân phối sản phẩm truyền thống, hiện đại; đầu tư công nghệ, áp dụng tự động hóa vào sản xuất, cách truyền thông tiếp thị để tiếp cận với người tiêu dùng tại Việt Nam và các hoạt động vì cộng đồng, phát triển bền vững...

Các đại diện từ bộ Công Thương Philippines đánh giá cao dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại của URC Việt Nam, đặc biệt là Phòng thí nghiệm Trung tâm mới được đầu tư có thể thực hiện được các xét nghiệm, kiểm tra chuyên sâu mà các phòng thí nghiệm khác không làm được. Từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, URC đã sử dụng các trang thiết bị sản xuất hiện đại, được nhập khẩu từ Đức và Ý để sản xuất sản phẩm. Những thiết bị này liên tục được kiểm tra nghiêm ngặt và bảo trì định kỳ trước khi sử dụng cho mỗi chu kỳ sản xuất. Ngoài ra, tất cả các nhà máy của URC tại Việt Nam đều đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22001. Các nhà máy URC tại Hà Nội và VSIP1 Bình Dương đã đạt chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất FSSC 22000, thể hiện cam kết của công ty về an toàn và chất lượng, làm hài lòng người tiêu dùng bằng những sản phẩm chất lượng cao.

Ông Laurent Levan, Chủ tịch và Tổng giám đốc URC Việt Nam cho biết: “Là một trong những công ty Philippines hàng đầu tại Việt Nam, URC Việt Nam rất vinh dự được chọn để đón tiếp đoàn đại biểu bộ công thương Philippines vừa qua. Chúng tôi vinh dự vì đã có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ giao thương giữa hai quốc gia qua việc chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và sự phát triển của chúng tôi tại đây trong suốt 15 năm. Tôi tin rằng qua chuyến viếng thăm nhà máy và những chia sẻ của URC Việt Nam, các doanh nghiệp hàng tiêu dùng của Philippines đã phần nào đánh giá tiềm năng của thị trường với những hiểu biết về việc đầu tư cơ sở hạ tầng vào Việt Nam.”