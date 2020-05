K+ chào hè bằng ưu đãi 50% cho thuê bao myK+ NOW

Bên cạnh đó, tháng 5 trên K+ sẽ vô cùng sôi động và hấp dẫn với hàng loạt các bộ phim hấp dẫn:

+ Thứ hai phim hành động: Tay Lái Siêu Đẳng (11/5, K+1), Bồi Thẩm Đoàn (18/5, K+1), Bước Đường Cùng (25/5, K+1)

+ Thứ tư chủ đề phim hài: Ông Ngoại Tuổi 30 (13/5, K+1), Kẻ Sở Khanh Tốt Số (20/5, K+1), Đại Ca Học Đường (27/5, K+1)

+ Thứ sáu phim bom tấn: Trùm, cớm và ác quỷ (8/5, K+1), Không gia đình (15/5, K+1), Kẻ cắp siêu thị (22/5, K+1), Tháng 5 để dành (29/5, K+1)

+ Chủ nhật phim gia đình: Cơ hội cuối cùng của Harvey (10/5 K+1), Bùng Cháy (20h 24/5, K+1), Sunhi Trở Lại (31/5, K+1)

+ Và đặc biệt chuỗi phim mới trên K+: Cuộc đại chiến “Tuesday” trong Thế Giới Hôn Nhân (The world of the married) sẽ bắt đầu phát sóng từ 16/5 trên K+NS, Người thầy Y Đức 2 từ 20/5 thứ 2 - thứ 6 trên K+ NS