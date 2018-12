‘Light Up the Dreams’ thắp sáng ước mơ xanh từ hành động nhỏ

“Light up the dreams” – Thắp sáng ước mơ xanh do Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức, được sự hỗ trợ từ Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Tân, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân, Công ty Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, chính thức được giới thiệu đến khách hàng vào ngày 01/12/2018 tại TTMS AEON MALL Bình Tân, với mong muốn mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng, góp phần nâng tầm cuộc sống, hướng đến lối sống “xanh” cho người tiêu dùng Việt Nam.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, trong 300 triệu tấn nhựa thế giới đang sản xuất ra mỗi năm, 1 nửa đang được sử dụng để tạo ra đồ nhựa dùng 1 lần, và khi bị vứt đi, chỉ có 9% được tái chế. Nếu tận dụng tái chế số lượng rác thải nhựa còn lại, chắc chắn sẽ có những cải thiện đáng kể cho nền kinh tế và tình trạng môi trường hiện nay.

Tái chế chai nhựa, hướng đến lối sống “xanh” tích cực bảo vệ môi trường tương lai được cụ thể hóa thành câu chuyện về ước mơ của nhân vật chai nhựa “Bot-chan”, câu chuyện mà AEON Việt Nam muốn truyền tải qua sự kiện “Light up the dreams”.

Sau thời gian phát động, chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh” đã nhận được số lượng hơn 3,000 chai nhựa PET do chính các em học sinh của hai trường tiểu học tại quận Bình tân và nhân viên AEON đóng góp. Từng chiếc chai được gắn với ước mơ của các em học sinh sẽ kết hợp tạo thành 6 cây thông Giáng Sinh ấn tượng, đặt tại TTMS AEON MALL Bình Tân. Mỗi cây thông mang một mảnh ghép ý nghĩa trong câu chuyện “Thắp sáng ước mơ xanh”. Dấu ấn sự kiện là thời điểm cây thông của chương trình được thắp sáng trước sự chứng kiến của nhiều khách hàng tại trung tâm. Các cây thông này sẽ được trưng bày tại TTMS AEON MALL Bình Tân đến ngày 31/12/2018.

Ý tưởng sử dụng những chiếc vỏ chai nhựa, trang trí họa tiết Giáng Sinh tươi vui cùng hệ thống ánh sáng lung linh tạo nên cây thông “khổng lồ” đã thành công nhiều năm liên tiếp tại Nhật Bản. Có thể xem khi AEON Việt Nam mang chương trình “Light up the dreams” đến với người tiêu dùng Việt là một trong những cách thể hiện kỳ vọng hướng đến một phong cách sống văn minh và tương lai xanh.

Bên cạnh buổi lễ thắp sáng cây thông Giáng Sinh, chương trình còn tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em nhằm giúp các bé hiểu rõ hơn về lối sống “xanh”. Những trò chơi vui nhưng ý nghĩa tích cực, mang lại cho các bé và gia đình một số cách tái chế rác thải, tận dụng chai nhựa làm bình cắm hoa, lọ đựng viết… “Light up the dreams” đã thu hút được nhiều khách tham dự, phần lớn là các gia đình có trẻ nhỏ. Điều này cho thấy gia đình Việt vẫn rất quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ nhỏ và đặc biệt là môi trường sống tương lai của con mình.

A.H