Minimalism Wedding - Xu hướng cưới tối giản đưa cảm xúc và tình yêu thăng hoa

“Triển lãm Cưới tối giản” diễn ra trong 02 ngày 3 và 4/10 tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Almaz (Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội), quy tụ hơn 30 thương hiệu lớn nhất ngành cưới, từ váy cưới, vest cưới, nhẫn cưới, trang điểm cô dâu, ảnh cưới đến các dịch vụ tư vấn-điều phối, lễ hỏi, trang trí, tổ chức sự kiện, tiệc cưới, trăng mật, nghỉ dưỡng…

Thay vì mất nhiều thời gian, công sức cho việc chụp ảnh cưới, với phong cách Minimalism, các cặp đôi sẽ kết hợp đám cưới và chụp ảnh gói gọn trong một ngày. “Địa điểm tổ chức được đám cưới trọn gói như vậy phải thỏa mãn được các yêu cầu như: có không gian để tổ chức lễ, có quang cảnh đủ đẹp để chụp ảnh và có dịch vụ ăn nghỉ cho khách mời. Khách hàng thường lựa chọn các resort biển, đặc biệt là ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, nơi vừa có dịch vụ nghỉ dưỡng vừa có địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn” , anh Huy An, Giám đốc hình ảnh của TuArt Wedding, tiết lộ. Nếu không muốn mất công đi xa, tổ chức một lễ cưới Minimalism ngay tại Almaz cũng là một lựa chọn lý tưởng.

Anh Vũ Tiến Khoa và chị Hoàng An dự định tổ chức cưới vào cuối tháng 10 sau một thời gian phải trì hoãn vì Covid-19. Thời gian chuẩn bị không nhiều nên cả hai cảm thấy rất may mắn khi được tham gia triển lãm. “Đơn vị tổ chức đã kết nối được tất cả những nhà cung cấp chất lượng tại một địa điểm, chúng tôi vừa dễ dàng tham khảo được phong cách tổ chức cưới mới nhất vừa chốt được tất cả dịch vụ chỉ trong một buổi thay vì phải đi lại nhiều. Hơn nữa, tất cả đều có ưu đãi, đặc biệt là một số dịch vụ còn có ưu đãi chéo, rất có lợi cho khách hàng”, chị Hoàng An hồ hởi.