Sự “lột xác” thần tốc của hệ thống siêu thị Fivimart thành Vinmart

Việc VinMart “mua” lại FiviMart – một thương hiệu có hơn 10 năm gắn bó với người tiêu dùng thủ đô đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Liệu VinMart có nhanh chóng đem tới những trải nghiệm vượt trội hơn, chinh phục những khách hàng trung thành của Fivimart? Người tiêu dùng sẽ đón nhận những sự thay đổi tại không gian mua sắm vốn rất quen thuộc ấy như thế nào?

Không gian mua sắm của VinMart mới mang phong cách hiện đại và tiện lợi hơn cho khách hàng.

Ngoài tiếp tục các sản phẩm bán lẻ tiêu dùng, phân phối các mặt hàng thực phẩm, gia dụng, đồ dùng mỹ hóa phẩm thông dụng…, các siêu thị VinMart mới còn tăng cường phân phối thêm thực phẩm tươi sống an toàn, rau-củ-quả an toàn chuẩn VietGap – vốn là thế mạnh của chuỗi bán lẻ VinMart. Nhãn hàng riêng VinMart Cook với các sản phẩm sơ chế, chế biễn sẵn mang hương vị chuẩn xác, được làm từ những nguyên liệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn quen thuộc cho những bà nội trợ bận rộn cũng có mặt tại 23 siêu thị VinMart mới.