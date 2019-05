Sữa đầu vào chất lượng: Yếu tố tiên quyết làm nên chuẩn sữa tươi Cô Gái Hà Lan

Chăn nuôi thời 4.0 - Từ đồng cỏ được “chuẩn hoá” đến phần mềm quản lý đàn bò chuyên nghiệp

Khi trở thành đối tác của Cô Gái Hà Lan trong Chương trình phát triển ngành sữa, người nông dân luôn được hỗ trợ về công nghệ lẫn kiến thức, thực hành chăn nuôi trong các điều kiện kỹ thuật tốt nhất: từ quy mô đồng cỏ, mô hình chuồng trại, chế độ dinh dưỡng, đến vệ sinh và chăm sóc sức khoẻ cho đàn bò...

Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác, Cô Gái Hà Lan còn tổ chức cho nhiều nông dân xuất sắc của Hà Lan đến Việt Nam nhằm thực hiện mục đích “nông dân giúp nông dân”, giao lưu và tìm hiểu tình hình thực tế chăn nuôi bò sữa tại trang trại. Từ đó, họ sẽ tư vấn, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn để cải tiến, tối ưu hóa tiềm năng sản xuất của nông trại, rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật chăn nuôi giữa Việt Nam và thế giới.

Những người chăn nuôi hay đùa rằng ở đây, bò còn được nâng niu hơn cả người. Trời nắng, bò phải được phun sương làm mát, chuồng trại cần có hệ thống quạt thông gió để bò không bị stress vì nóng. Bò như được “ở trong phòng máy lạnh” với nhiệt độ luôn dưới 25 độ C giúp bò ăn khoẻ và cho nhiều sữa. Đặc biệt, tại các trang trại mẫu của Cô Gái Hà Lan, kỹ thuật viên còn được trang bị hẳn phần mềm quản lý đàn bò trên điện thoại mang tên My dairy farm. Cùng với chiếc smartphone trong tay, tình trạng sức khoẻ, sinh sản của bò sẽ được số hóa, dễ dàng kiểm tra, theo dõi.

Hòa cùng dòng chảy 4.0, Cô Gái Hà Lan đã “công nghệ hóa” việc chăm sóc đàn bò bằng ứng dụng My dairy farm đầy hữu ích

Không chỉ vậy, cỏ cho bò ăn là cỏ Mulato chất lượng cao, được chăm bón kỹ, đảm bảo dinh dưỡng để nâng cao chất lượng sữa, bò được chăn thả ngoài trời, có ít nhất 16 giờ mỗi ngày để nằm nghỉ ngơi… Tất cả đều nhằm một mục đích: Bò phát triển tốt, cho sữa chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt đặt ra.

Khi anh nông dân vắt sữa bò phải là “chuyên gia” tận tuỵ

Ngày làm việc của người nông dân trong Chương trình phát triển ngành sữa luôn bắt đầu từ 3-4h sáng để kịp giờ vắt sữa vì họ chỉ có vỏn vẹn dưới 60 phút – khoảng “thời gian vàng” – đưa sữa đến các điểm làm lạnh. Các công việc này diễn ra chặt chẽ, khẩn trương nhằm bảo vệ dòng sữa vốn “mong manh” trước sự tấn công của vi khuẩn khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, để có được dòng sữa chất lượng, quy trình lấy sữa cũng cần chuẩn hóa từ dụng cụ lấy sữa hay thậm chí là cả… tâm lý của bò. Theo đó, bò được vắt sữa 2 lần/ngày, mỗi lần cách nhau 11-13 giờ là “chuẩn” nhất. Trước khi vắt sữa, người nông dân phải dọn dẹp, cọ rửa nền chuồng, tắm sạch cho bò và dùng khăn sạch lau khô bầu vú bò. Sữa sau khi vắt phải được lọc kỹ rồi mới đổ vào can đựng – là can nhôm để bảo đảm an toàn cho sữa. Ngoài ra, can đựng sữa phải được vệ sinh, sát trùng cẩn thận, và phơi khô ngay sau khi sử dụng.