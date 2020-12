Thị trường cửa cuốn tăng tốc theo nhịp đô thị hóa

Trước 2003, thị trường Việt vẫn đang loay hoay với những mẫu cửa truyền thống, cửa sắt đã trở nên ồn ào và kém thẩm mỹ, cửa gỗ không đáp ứng được đa dạng nhu cầu sử dụng và phong cách kiến trúc hiện đại. Trong khi đó tỷ lệ dân thành thị ở Việt Nam khi ấy là 25,8%, cùng với đó là xu hướng xây dựng nhà ống một mặt tiền. Hầu hết chủ nhà thường kết hợp chức năng tầng trệt sinh hoạt chung, đồng thời là khu vực buôn bán, thậm chí đóng vai trò garage cho gia đình. Chính bởi vậy, nhu cầu an toàn, tiện lợi mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ chính là những yêu cầu khi lựa chọn loại cửa bảo vệ cho mặt tiền.

Đó chính là lý do khi vừa có mặt tại Việt Nam, cửa cuốn đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các gia đình, dần thay thế cho các dòng cửa cũ. Sản phẩm cửa cuốn thép tấm liền do Tập đoàn Austdoor du nhập từ Australia lúc bấy giờ đã tạo nên “cơn sốt” trên thị trường vật liệu xây dựng bởi quá nhiều ưu điểm vượt trội mà nó đem lại: Êm, nhẹ, bền, nhanh, an toàn, thuận tiện.

Cửa cuốn là lựa chọn tối ưu cho các căn nhà ống một mặt tiền tại Việt Nam

Cửa cuốn được xem như một sản phẩm kỹ thuật cao cho phép điều khiển đóng mở từ xa kết hợp cùng công nghệ đảo chiều khi gặp chướng ngại vật, hệ điều khiển ARC chống sao chép mã số mở cửa bảo đảm an toàn vượt trội. Đồng thời, cơ chế mở lên theo chiều dọc cho phép cửa cuốn mở tối đa mà không chiếm mất không gian sử dụng. Đó là lý do trong gần 18 năm qua, từ khi du nhập vào thị trường trong nước, cửa cuốn vẫn là loại cửa được yêu thích và ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở thành thị mà còn có mặt ở hầu khắp các thị trấn, thôn xã.

Thị trường cửa cuốn vài năm trở lại đây càng sôi động hơn bởi sự gia nhập của hàng trăm nhãn hiệu lớn nhỏ. Sự phát triển nhanh chóng của ngành cửa cuốn, thu hút lượng lớn các đơn vị tham gia sản xuất kinh doanh là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thích hợp của sản phẩm này với các đặc trưng nhà phố tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng vì thế mà khách hàng khó khăn hơn trong việc lựa chọn sản phẩm uy tín, có chất lượng tốt, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Công nghệ cửa cuốn Việt Nam hoàn toàn tương đương với các nước phát triển trên thế giới

Khi cạnh tranh ngày càng cao, công nghệ chính là yếu tố quyết định lợi thế của các nhà sản xuất. Họ phải không ngừng cập nhật và áp dụng thêm công nghệ mới cho sản phẩm để đáp ứng ngày một tốt hơn cho người tiêu dùng về tính an toàn, thuận tiện và thẩm mỹ. Về tiêu chí này, Austdoor vẫn đang là thương hiệu dẫn đầu thị trường. Để giữ vững thị phần số 1 trong nước suốt nhiều năm, cửa cuốn Austdoor đã chú trọng đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm để tiên phong cho ra mắt các công nghệ, thiết bị mới như tự động đảo chiều khi gặp vật cản, báo cháy (cảm biến khói tự động, mở cửa thoát hiểm); tích hợp camera giám sát; kết nối smartphone, chống nâng, chống cạy phá cửa cuốn, … Đây là điểm cộng rất lớn đảm bảo sự an toàn cho gia đình, giảm thiểu tối đa nguy cơ và rủi ro ngay cả khi chủ nhà đi vắng.

Austdoor – nhà sản xuất cửa cuốn số 1 Việt Nam bởi các công nghệ thông minh dẫn đầu thị trường

Với tỷ lệ đô thị hóa cao, dân thành thị không ngừng gia tăng hàng năm, bên cạnh sự phát triển của chung cư thì nhà mặt phố hay mặt ngõ vẫn là kiểu nhà phổ biến nhất tại nước ta hiện nay và trong nhiều năm tới. Thị trường cửa cuốn được dự báo sẽ vẫn còn rất nhiều tiềm năng và cuộc chạy đua công nghệ an toàn cho cửa cuốn sẽ ngày một diễn ra gay gắt giữa các nhà sản xuất. Đây chính là một tín hiệu tốt khi người tiêu dùng sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất, có thêm nhiều lựa chọn khi tìm kiếm sản phẩm phù hợp. Không chỉ thị trường trong nước, Tập đoàn Austdoor, cánh chim đầu đàn trong ngành cửa cuốn trong vài năm qua đã bắt đầu vươn tới các thị trường khu vực lân cận như Asean, khẳng định chất lượng và uy tín hàng đầu của sản phẩm 2 lần đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Việc vươn ra những vùng đất mới sẽ xu thế bắt buộc và giàu tiềm năng cho các thương hiệu Việt muốn thử sức mình khi ra biển lớn.

