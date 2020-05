Ứng dụng MEGA1 kích hoạt chương trình khuyến mãi lên đến 69 tỷ đồng

Và nhằm chuẩn bị kích hoạt cho sự kiện “khủng” này, MEGA1 tung ra cơn bão quà tặng mang tên “Lập biệt đội - Săn bội quà”.

Theo đó từ ngày 1-14.5, ứng dụng MEGA1 được nâng cấp phiên bản vượt trội, tung ra cơn bão quà tặng “Lập biệt đội - Săn bội quà” có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng gồm 10 Iphone 11, 10 Ipad Air 2019, 20 Airpod pro và mỗi ngày hơn 10.100 thẻ cào các mệnh giá khác nhau. Ngoài ra, livestream ngày 14.5 trên fanpage MEGA1 sẽ mang tới thêm 60 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 34 chiếc điện thoại Oppo (F3 và AK1).



Bên cạnh đó, cơ chế tặng 02 lượt quay miễn phí mỗi ngày vẫn được áp dụng cho tất cả. Tuy nhiên, đối với những người dùng thuộc một biệt đội sẽ có quyền lợi nâng cấp hơn với 10 lượt quay miễn phí và 02 lượt quay thêm khi đăng nhập ứng dụng trong khung giờ vàng (12h -13h, 18h -19h). Đây chính là cơ hội để người dùng tích lũy kinh nghiệm săn quà và sẵn sàng đón nhận cơn bão giải thưởng đến từ chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỷ” do Tập đoàn Yeah1 và Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp tổ chức, chính thức bắt đầu từ 23:59 ngày 15.5 đến 0:00 ngày 13.8 thông qua ứng dụng MEGA1 - Vui mỗi ngày.



Theo kế hoạch cũ, thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi được thực hiện từ ngày 15.4-13.7. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, ban tổ chức chương trình khuyến mãi quyết định dời ngày thực hiện chậm lại 1 tháng so với kế hoạch ban đầu. Mặc dù vậy, ngay từ bây giờ hệ thống của MEGA1 đã cho phép người dùng nhập Mã code dự thưởng in dưới nhãn chai nhằm mang tới cơ hội tích lũy để tăng khả năng trúng các giải thưởng.