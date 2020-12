VinID giành 2 giải thưởng ‘Top 10 doanh nghiệp ICT Việt Nam’ 2020

Ngày 14/12/2020, Công ty Cổ phần OneID (thuộc One Mount Group) đã vinh dự nhận 2 giải thưởng trong Top 10 doanh nghiệp ICT Việt Nam do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn. Đây là ghi nhận về sự đột phá của One Mount Group với sản phẩm ứng dụng VinID, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ Việt Nam.