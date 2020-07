Ý nghĩa của phong bao lì xì - Vật không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về

Với văn hóa Phương Đông, việc trao phong bao lì xì đầu năm mới được xem như một lời chúc năm mới, chúc người được tặng sung túc, may mắn và sức khỏe trong năm mới đó. Ý nghĩa chiếc phong bao lì xì không nằm ở số tiền mừng tuổi mà quan trọng là nó là lộc đầu năm là "phát tài, phát lộc".

Phong tục lì xì đầu năm hiện nay không chỉ gói gọn trong gia đình, mà nét đẹp này ngày càng được mở rộng và lan tỏa ra bên ngoài. Bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, đối tác khách hàng cũng lì xì cho nhau. Mọi người thường trao cho nhau những bao lì xì đỏ thắm và gửi gắm vào đó biết bao lời chúc ý nghĩa, người nhỏ thì chúc cho ông bà, cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc, bình an… người lớn thì chúc cho con cháu chăm ngoan học giỏi, may mắn, doanh nghiệp thì chúc cho đối tác làm ăn phát đạt, thành công…

Tầm quan trọng của in bao lì xì đối với các doanh nghiệp

Đặc biệt phong bao lì xì đối với các doanh nghiệp thì đây lại là một bước để ghi điểm với khách hàng của mình. Chính vì những ý nghĩa đặc biệt và sự thiết yếu của lì xì trong dịp lễ Tết nên không ít doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để quảng bá thương hiệu của mình, in lên phong bao lì xì những thông tin cơ bản của doanh nghiệp, những lời chúc ý nghĩa, thể hiện văn hóa của doanh nghiệp nhằm mang thương hiệu doanh nghiệp đến gần hơn với từng khách hàng, từng nhân viên, từng đối tác.

In bao lì xì giúp doanh nghiệp quảng bá được thương hiệu

Có thể khẳng định rằng phong bao lì xì đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp là món quà thiết thực cho nhân viên, là quà tặng ý nghĩa cho khách hàng. Bởi lẽ bao lì xì hiện nay không chỉ giúp trao gửi sự yêu thương mà còn là dịp để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu.

Địa chỉ in bao lì xì tết uy tín chuyên nghiệp tại Hà Nội

Cùng với nhu cầu về phong bao lì xì lớn như vậy thì ngành công nghiệp in ấn lì xì và những ấn phẩm phục vụ ngày tết rất phát triển.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, in ấn chuyên nghiệp và trong đó Công ty in Hồng Đăng là một đơn vị in ấn trực tiếp chuyên tư vấn thiết kế in bao lì xì, ấn phẩm ngày tết chất lượng với giá cả phù hợp.