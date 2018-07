21.000 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến trong 6 tháng

Theo đó, tổng số chuyến bay khai thác trong nửa đầu năm của 4 hãng hàng không là 150.010 chuyến bay, tăng 9% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 129.165 chuyến, chiếm 86,1% và giảm 1,7% so với cùng kỳ.Trong khi có 20.845 chuyến bay chậm giờ và 434 chuyến bay bị hủy.Cụ thể, đối với Vietnam Airlines, hãng khai thác 64.221 chuyến trong nửa đầu năm 2018. Vietnam Airlines được ghi nhận dẫn đầu với tổng số chuyến bay đúng giờ với 57.381 chuyến. Số chuyến chậm 6.840 chuyến, hủy 140 chuyến, chiếm 10,7%.Vietjet Air khai thác 60.362 chuyến. Trong đó có 10.235 chuyến bị chậm cùng với 66 chuyến phải hủy, chiếm 17%.Jetstar Pacific khai thác 18.439 chuyến bay. Trong đó có đến 3.557 chuyến chậm và 102 chuyến hủy, chiếm tới 19,3% - cao nhất so với các hãng còn lại.Với tiêu chí số chuyến bay cất cánh đúng giờ, Vasco đứng đầu với 97%, tuy nhiên tổng số chuyến bay của Vasco rất thấp, chỉ 6.988 chuyến bay trong 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên số chuyến bay hủy chuyến của Vasco rất cao với 126 chuyến, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chậm chuyến của Vasco chỉ ở mức 3%.Theo đánh giá của Cục Hàng không, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng là do máy bay về muộn, chiếm tới 65,9% nguyên nhân chậm hủy chuyến.Bên cạnh đó, các yếu tố do chính các hãng bay cũng chiếm tới 18,3%, tiếp theo là yếu tố về thời tiết, công tác quản lý, điều hành bay…

Lê Hữu Việt