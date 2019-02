5 lý do thường gặp khiến nhân viên nghỉ việc

Thực tế có thể thấy tại thị trường việc làm Hồ Chí Minh hiện nay, tình trạng nhân viên tìm việc thường có xu hướng làm việc một thời gian, sau đó lại rời bỏ công việc và tìm một chỗ làm mới. Đâu là lý do khiến nhân viên nghỉ việc và tìm kiếm việc làm mới, cùng tìm hiểu một số lý do dưới đây nhé.

1. Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Khi tham gia vào một công ty, người lao động luôn mong muốn tìm được môi trường tốt để phát triển khả năng nghề nghiệp của mình. Nếu chủ doanh nghiệp chỉ cho nhân viên làm một công việc cho đến khi hết tuổi lao động sẽ gây sự nhàm chán công việc. Đa số nhân viên đều mong muốn có một công việc có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong tương lai. Nếu không có cơ hội phát triển thì sớm hay muộn họ cũng sẽ rời bỏ doanh nghiệp để tìm công việc mới.

2. Mối quan hệ với đồng nghiệp

Có muôn vàn những lý do từ sếp và công ty khiến nhân viên phải bỏ việc. Nhưng một lý do không kém phần quan trọng khác đó là do đồng nghiệp. Khi làm trong cùng một môi trường với nhau không thể không tránh khỏi những bất đồng quan điểm trong công việc, và mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu sẽ xảy ra, từ đó sẽ dẫn đến những trường hợp như nói xấu nhau, soi mói, dựng chuyện... Điều này sẽ khiến nhân viên cảm thấy mệt mỏi, và không muốn tiếp tục công việc.

3. Thiếu sự công bằng

Sự công bằng trong công việc là điều mà hầu hết tất cả nhân viên đều mong muốn nhận được từ công ty. Và một trong những lý do dẫn đến tình trạng nhân viên nghỉ việc là do thiếu sự công bằng trong công việc. Khi bước vào môi trường công sở, nhân viên đều hiểu rằng ai cũng có quyền ngang nhau, ai cống hiến nhiều hơn sẽ được ghi nhận nhiều hơn. Thế nhưng ở các doanh nghiệp vẫn đang tồn tại sự thiếu công bằng. Điều này khiến nhân viên cảm thấy bất mãn, và chắc chắn rằng họ sẽ không muốn làm việc tại công ty lâu dài.