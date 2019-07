55 khúc sừng tê giác ngụy trang trong thạch cao về sân bay Nội Bài

Ngày 27/7, Cục Hải quan TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ 55 khúc sừng nghi của tê giác vận chuyển trái phép từ UAE về sân bay Nội Bài. Trước đó, qua công tác thu thập thông tin và qua hệ thống máy soi chiếu, cơ quan Hải quan nghi vấn các lô hàng vận chuyển từ UAE INITED ARAB EMIRATES qua đường hàng không về sân bay quốc tế Nội Bài, thuộc tờ khai 102760569220/E21, mở ngày 16/7. Người nhận hàng trên vận đơn là: YANG SHIN CO LTD No 38 NGO GIA TU STREET TRAN PHU VIET NAM, đơn vị mở tờ khai là Công ty TNHH may xuất khẩu và thương mại Thiên H. (địa chỉ tại Bắc Giang).