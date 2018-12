6 công trình hàng không được đưa vào danh mục an ninh quốc gia

Theo ông Chủ tịch ACV Lại Xuân Thanh, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất là cửa ngõ quốc tế quan trọng, bộ mặt của Việt Nam với quốc tế. Hơn 10 năm qua, hàng không Việt Nam luôn tăng trưởng 2 con số mỗi năm, 21 năm không xảy ra tai nạn hàng không làm chết người.





Do đó, theo ông Thanh, với Quyết định 809 của Thủ tướng, lực lượng an ninh sẽ tham gia trực tiếp hơn vào công tác đảm bảo, ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn, an ninh hàng không. Đồng thời ACV đang xây dựng Đề án lập công ty an ninh hàng không.



Trung tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng An ninh kinh tế (Bộ Công an) cho biết, thực tế thời gian qua, từ kinh nghiệm quốc tế và trong nước, có nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh hàng không. Điển hình như thả diều, chiếu tia laze vào máy bay, sử dụng vật thể bay không người lái, mang chất nổ tự chế lên máy bay, xâm nhập trái phép khu vực sân bay...



Do đó, việc ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an toàn, an ninh hàng không rất quan trọng, đặc biệt với các công trình tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Việc triển khai Quyết định 809/QĐ-TTg là hướng tới mục tiêu đó.

Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, Quyết định 809 của Thủ tướng là cơ sở pháp lý quan trọng để các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh công trình trọng điểm tại sân bay.Theo ông Nam, hiện toàn cầu nổi lên 2 vấn đề lớn là khủng bố và an ninh mạng. “Với hàng không, chúng ta đã có bài học quan trọng khi một hãng hàng không bị tấn công mạng để lấy dữ liệu khách hàng. Cuộc tấn công đó có chủ đích và tiến hành bài bản”, ông Nam nói. Hay việc phát hiện hành khách mang súng lên tàu bay cũng là nguy cơ lớn.Đại diện Bộ Công an cho rằng, những nguy cơ đó cần được nhận diện rõ ràng. Với Quyết định 809 của Thủ tướng, đại diện Bộ Công an giao các đơn vị liên quan phối hợp với Bộ GTVT để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ tin rằng, khi trở thành công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, các sân bay sẽ được bảo vệ và phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, an toàn tốt hơn. Tuy vậy, cần quy chế phối hợp rõ ràng, gắn với trách nhiệm của các lực lượng tham gia, cùng đảm bảo an ninh là đảm bảo các hoạt động khai thác hàng không hiệu quả.

