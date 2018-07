6 tháng đầu năm 2018: NCSP hoạt động hiệu quả và tiết kiệm

An toàn – Hiệu quả

Tính đến ngày 30/6/2018, NCSP duy trì cung cấp khí liên tục, ổn định với độ tin cậy vận hành cao nhất (100%), trung bình đạt khoảng 18,7 triệu Sm3 khí ngày đêm. Hệ thống khí của NCSP đạt sản lượng khí tiếp nhận, xử lý và vận chuyển 3.385,7 triệu m3, bằng 101% kế hoạch 6 tháng và 54% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017; đồng thời đảm bảo khí thương phẩm và condensate xử lý được giao lại đúng quy chuẩn. Qua đó, NCSP đạt doanh thu 3.721,71 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch 6 tháng, tương đương 67% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 130,94 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 6 tháng.

NCSP đã phối hợp chặt chẽ với các bên vận hành liên tục, an toàn, ổn định hệ thống khí Nam Côn Sơn với 260 ngàn giờ làm việc an toàn, không để xảy ra các tai nạn, sự cố nghiêm trọng về con người và tài sản, thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường. Cùng toàn thể PV GAS, Công ty cũng tích cực triển khai thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí trên tất cả các hoạt động: bảo dưỡng sửa chữa, vận hành, quản lý đầu tư xây dựng, … Kết quả, chi phí hoạt động được tiết giảm, chỉ bằng 91,77% so với kế hoạch 6 tháng; đã tiết kiệm tổng cộng 3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, NCSP tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác an toàn, sức khỏe, môi trường: Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuần tra tuyến ống xa bờ đợt 1 năm 2018; hoàn thành việc cắt cỏ chống cháy lần 1/2018 trên hành lang tuyến ống; Tổ chức truyền thông trực tiếp cho người dân sống dọc hành lang tuyến ống tại BR-VT về công tác bảo vệ an ninh, an toàn đường ống khí; tổ chức quan trắc môi trường định kỳ cho quý I và quý II năm 2018; Tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2018 cho CBCNV và nhân viên nhà thầu lâu năm làm việc trong khu vực sản xuất;…

NCSP cũng tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ-PCCN trong tháng 5/2018 và hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2018) như: Treo băng rôn với nội dung hưởng ứng tại nơi làm việc; Phối hợp tổ chức kiểm tra ATVSLĐ tại nhà máy (kiểm tra công tác ATVS thực phẩm tại nhà ăn, kiểm tra độ sẵn sàng của thiết bị, kiểm tra công tác giữ gìn vệ sinh ngăn nắp tại kho lưu trữ…); Tiếp tục triển khai và duy trì chương trình 5S tại nơi làm việc; Phối hợp với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ và chính quyền địa phương tổ chức Ngày Thu dọn rác dọc hành lang tuyến ống; Tổ chức chương trình huấn luyện ATVSLĐ theo quy định; đánh giá định kỳ và cập nhật chứng chỉ hệ thống ISO/OHSAS…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, NCSP và các đơn vị đã phát hiện 2 vụ vi phạm an toàn trên hành lang an toàn đường ống khí. Công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng để xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến con người, thiết bị và tuyến ống khí. Tại nhà máy và trạm van cũng xảy ra 2 sự cố và đã được khắc phục kịp thời, không gây tổn hại đến con người, môi trường và đã được đánh giá sự cố, nhắc nhở, rút kinh nghiệm nhằm ngăn ngừa lặp lại.

NCSP đã hoàn thành tất cả các đầu việc bảo dưỡng theo chương trình trong 6 tháng đầu năm, đảm bảo duy trì hệ thống thiết bị hoạt động tin cậy và kéo dài tuổi thọ; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC), đặc biệt là công tác bảo dưỡng ngăn ngừa. Công ty luôn theo dõi chặt chẽ để đảm bảo không có công việc bảo dưỡng ngăn ngừa nào bị quá hạn đối với các thiết bị quan trọng về an toàn, đảm bảo thiết bị được kiểm soát thường xuyên, hoạt động an toàn và ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm, NCSP đã thực hiện 10.555 đầu việc bảo dưỡng ngăn ngừa cho các thiết bị; 11.226 đầu việc BDSC, tăng so với 9.186 đầu việc của cùng kỳ năm ngoái.

Nỗ lực trong 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2018, NCSP đặt mục tiêu hàng đầu là đảm bảo tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường; đảm bảo không tai nạn dẫn đến nghỉ việc, không có rò rỉ lớn ảnh hưởng tới môi trường và hoàn thành các mục tiêu ATSKMT đúng theo kế hoạch. Trong đó, NCSP sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu tuần tra tuyến ống biển xa bờ, đợt 2 năm 2018; Phối hợp với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ tổ chức truyền thông An ninh an toàn đường ống cho các doanh nghiệp vận tải, xây dựng và các hộ dân sống dọc hành lang tuyến ống thuộc 12 phường, xã trong tháng 7 và tháng 8/2018; Tổ chức diễn tập PCCC trong tháng 10/2018;…

Bên cạnh đó, công ty duy trì hoạt động tiếp nhận, xử lý và vận chuyển khí để đạt kế hoạch 6 tháng cuối năm là 2,9 tỷ m3 khí với độ tin cậy vận hành cao nhất (100%); đảm bảo khí thương phẩm và condensate xử lý được giao lại đúng quy chuẩn; Phối hợp cùng Ban Điều độ khí và các chủ khí vận hành hệ thống khí Nam Côn Sơn an toàn và hiệu quả nhằm tối ưu sản xuất khí trong giai đoạn thực hiện nhiều hoạt động liên quan yêu cầu lưu lượng khí thấp.

Trong công tác BDSC, NCSP sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa cho các thiết bị một cách an toàn, đảm bảo không có công việc BDSC cho thiết bị đặc biệt quan trọng về an toàn bị quá hạn; đặc biệt là lập kế hoạch và thực hiện dừng từng dây chuyền khí và dừng cả 2 dây chuyền khí để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa vào tháng 7 và tháng 8/2018.

