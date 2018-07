6 tháng đầu năm, Ống thép Hòa Phát tăng trưởng 14,8% so với cùng kỳ

Các khu vực thị trường trên cả nước đều có mức tăng trưởng cao, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 27% và 17%. Ở khu vực miền Trung, 6 tháng đầu năm nay đạt sản lượng tới gần 60.000 tấn, giúp cho hoạt động kinh doanh của Ống thép Hòa Phát tại miền Trung – Tây Nguyên đạt mức tăng cao nhất trong số các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Theo ông Đỗ Hoàng, Trưởng đại diện Văn phòng Tập đoàn Hòa Phát tại Đà Nẵng, các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là thép xây dựng và Ống thép Hòa Phát được khách hàng miền Trung và Tây Nguyên tín nhiệm và nhu cầu sử dụng của các công trình là rất lớn, tạo động tăng trưởng chính cho Hòa Phát ở khu vực còn nhiều tiềm năng nhưng cạnh tranh ngày càng quyết liệt kể trên. Trong 6 tháng qua sản lượng xuất khẩu của các sản phẩm này sang Lào cũng đạt kết quả rất khả quan.

Thực hiện chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu, nửa năm 2018 vừa qua, Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác mở rộng các thị trường hiện có, đồng thời tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới. Dù vấp phải những tác động nhất định từ việc áp thuế nhập khẩu của Mỹ, Ống thép Hòa Phát vẫn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu trên 60%. Thị trường xuất khẩu chính gồm các nước Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Malayxia, Lào, Campuchia.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép của Việt Nam vẫn tiếp tục đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2017. Riêng đối với ống thép hàn, các thành viên VSA đạt sản lượng bán hàng gần 1,2 triệu tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ, trong đó, lượng xuất khẩu ống thép đạt 167.000 tấn, tăng 40,3%. Điều đó cho thấy mức thuế quan do Mỹ áp đặt không ảnh hưởng quá lớn đến ngành thép khi đã có nhiều thị trường xuất khẩu thay thế tiềm năng cho các doanh nghiệp thép Việt Nam.

Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát vừa quyết định đầu tư thêm dây chuyền thiết bị sản xuất ống cỡ đại, bao gồm 01 máy xả băng 1600x12mm,01 máy uốn ống kích cỡ lên đến 325mm (ống vuông lên đến 250mm), độ dày lên tới 12mm. Dây chuyền còn có các thiết bị phụ trợ như vét đầu ống, nạo đường hàn trong, máy thử áp lực, đóng bó tự động,….

Dự kiến, dây chuyền sản xuất ống thép cỡ đại sẽ được lắp đặt tại Nhà máy ống thép Hòa Phát tại Hưng Yên và chính thức cho ra sản phẩm mới vào đầu năm 2019. Đây là dự án sản xuất ống thép cỡ đại đầu tiên, duy nhất tại khu vực phía Bắc, góp phần khẳng định vị thế số 1 Việt Nam của Ống thép Hòa Phát.

Thục Quyên