6 tháng đầu năm, PVI tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu

Vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Quốc tế A.M. Best đã xác nhận Bảo hiểm PVI tiếp tục duy trì kết quả xếp hạng năng lực tài chính (FSR) ở mức “B++” (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) ở mức “bbb”. Kết quả này phản ánh khả năng đáp ứng yêu cầu về vốn, kết quả kinh doanh bảo hiểm khả quan, chiến lược đầu tư thận trọng và khả năng thanh khoản an toàn của Bảo hiểm PVI. Bảo hiểm PVI cũng vinh dự được bình chọn trong danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2018 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện.