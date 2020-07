90 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Quảng cáo

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), được sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, ngày 25/6/1930, tại làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến (nay thuộc thị trấn Rừng Thông), huyện Đông Sơn, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa ra đời. Ngày 10/7/1930, Chi bộ Cộng sản thứ 2 ra đời tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa. Đến ngày 22/7/1930 tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Chi bộ Cộng sản thứ 3 ra đời. Trên cơ sở 3 Chi bộ Cộng sản, ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hoá chính thức được thành lập. Từ đó, ngày 29/7/1930 trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí uỷ biên Bộ Chính trị cùng các lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá

Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đánh dấu bước ngoặt trọng đại đối với con đường phát triển đi lên của tỉnhThanh Hóa. Ngay sau khi ra đời, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa là tỉnh huy động sức người, sức của nhiều nhất, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, được Bác Hồ khen ngợi “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương của miền Bắc xã hội chủ nghĩa chịu sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Song, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Đảng bộ Thanh Hóa đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh chiến đấu 10.158 trận lớn nhỏ, bắn rơi 376 máy bay, bắt sống 36 giặc lái, bắn cháy 57 tàu chiến của Mỹ. Những địa danh như Hàm Rồng, Đò Lèn, Lạch Trường, Phà Ghép đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Thanh Hóa trong cuộc chiến đấu không cân sức với đế quốc Mỹ. Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã làm tròn trách nhiệm "hậu phương lớn" của mình, tiễn đưa hàng vạn người con thân yêu lên đường vào Nam chiến đấu, trong đó có nhiều người anh dũng hy sinh, nhiều người để lại một phần xương máu trong chiến trường,… Những đóng góp và hy sinh đó đã góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà vào năm 1975.

Ngày 17/7, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, chính thức thông qua Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và đồng ý ban hành nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; lực lượng vũ trang tỉnh ta được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đã có 4.603 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 219 tập thể, 98 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Những phần thưởng cao quý và niềm vinh quang lớn lao đó mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn lực tinh thần to lớn cổ vũ Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung “Hàn gắn vết thương chiến tranh”, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống, đặt nền tảng cho sự phát triển sau này. Nhiều phong trào thi đua như: Thủy lợi hóa, khai hoang, phục hóa, trồng cây lương thực, hoa màu,… diễn ra sôi nổi. Các công trình thủy lợi sông Hoàng, sông Lý, hồ Sông Mực, hồ Yên Mỹ, sông đào Tam Điệp; công trình quai đê lấn biển; các nhà máy Phân lân Hàm Rồng, Giấy Mục Sơn, gỗ Điện Biên, Xi măng Bỉm Sơn, Đường Lam Sơn và nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch; các trường học, bệnh viện,… được đầu tư xây dựng bằng sức lao động và sự đóng góp của nhân dân trong tỉnh, đến nay vẫn tiếp tục phát huy tác dụng.

Một góc Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn

Một góc TP Thanh Hoá

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy nội lực, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thu hút đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Từ một địa phương thường xuyên thiếu lương thực, nhiều năm qua, Thanh Hóa không những đã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, mà còn có một phần lương thực hàng hoá; các vùng sản xuất cây nguyên liệu phát triển ổn định; cơ giới hoá trong nông nghiệp được đẩy mạnh; một số vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhiều trang trại chăn nuôi tập trung được hình thành. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, là tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng xi măng, mía đường và nhiều sản phẩm công nghiệp khác.

Các khu công nghiệp, khu Kinh tế Nghi Sơn được thành lập và phát triển, một số ngành công nghiệp then chốt của tỉnh, như: sản xuất vật liệu, nhiệt điện, lọc hoá dầu,... được hình thành và ngày càng phát triển. Các ngành dịch vụ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Nhiều dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được triển khai thực hiện; trong đó, lớn nhất là Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 9,3 tỉ USD, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, đến nay đã đi vào vận hành ổn định, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Đặc biệt, năm 2019, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành công và thắng lợi. Lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17,15%, thuộc nhóm số ít tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt 28.806 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015 và gấp 6,5 lần năm 2010. Sản xuất nông, lâm, thủy sản có bước phát triển, giá trị sản xuất tăng 2,27%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; đến nay, đã có 6 đơn vị cấp huyện, 367 xã và 917 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đến năm 2020 và là một trong những tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất cả nước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh; giá trị sản xuất tăng 32,6%. Dịch vụ phát triển khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Giá trị xuất khẩu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6%. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; đã khởi công xây dựng và hoàn thành một số dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; nổi bật là tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vững bước tiến lên. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; học sinh của tỉnh đạt 3 HCV, 1 HCB tại kỳ thi Olympic quốc tế và 01 HCĐ tại Kỳ thi khu vực châu Á – Thái Bình Dương. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,27%. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng, Thanh Hóa là một trong số các tỉnh đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trong năm 2019, tỉnh đã sắp xếp 143 đơn vị hành chính cấp xã, để thành 67 đơn vị (giảm 76 đơn vị).

Những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong suốt những năm qua, tiếp tục khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh Thanh Hóa ở khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Từ 11 đảng viên ban đầu được triệu tập tại Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh ngày 29/7/1930, đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có 32 đảng bộ trực thuộc, 1.727 tổ chức cơ sở đảng, với gần 228 nghìn đảng viên, là Đảng bộ có số đảng viên đứng thứ 2 cả nước, sau Đảng bộ thành phố Hà Nội. Toàn Đảng bộ đã có 2 đảng viên lão thành vinh dự được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1.236 đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3.182 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và hàng ngàn cán bộ, đảng viên tiêu biểu khác vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 3,7%, tuy thấp hơn cùng kỳ những năm gần đây, nhưng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19; trong đó: ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,45%; dịch vụ giảm 1,66%; thuế sản phẩm tăng 1,98%. Kinh tế tăng trưởng vững chắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở các vùng, miền từng bước được cải thiện; nhiều cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng; quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự xã hội được tăng cường; quy mô, chất lượng nền kinh tế cũng như thế và lực của tỉnh không ngừng được cải thiện theo chiều hướng tích cực.

Phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm đạt 15,7% trở lên. Sản lượng lương thực đạt 606,6 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,44 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 94.159 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 14.482 tỉ đồng. Thêm 2 huyện, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành lập mới 1.679 doanh nghiệp. Giải quyết việc làm cho 52.500 lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý về đầu tư xây dựng. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

90 năm xây dựng và phát triển, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách; được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh, đó cũng là tiền đề vững chắc để Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Lâm Huy