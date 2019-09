Quảng cáo

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

“Thanh xuân” vẫn luôn là một từ khóa tốn nhiều giấy mực và những khung hình của sách báo, của phim ảnh, của âm nhạc, của các diễn đàn lớn nhỏ… bởi những cảm xúc và ký ức gắn liền với tuổi trẻ rực rỡ của mỗi người. Và trong một ngày đầu thu 2019, ngày hội “ABBANK Family Day – Lời nhắn gửi của Thanh xuân” do ABBANK tổ chức sẽ là một cuộc hẹn đầy màu sắc, để bất cứ ai tham dự đều có thể tìm thấy được những điều giản dị nhưng ý nghĩa, những ký ức tuyệt vời trong tuổi trẻ của chính mình.

“ABBANK Family Day – Lời nhắn gửi của Thanh xuân” được tổ chức ngày 7/9/2019, tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Chương trình diễn ra xuyên suốt từ 16h chiều tới 22h tối, với nhiều hoạt động mang tính cộng đồng và đề cao giá trị truyền thống mà ABBANK vẫn luôn mong muốn được đồng hành cùng các gia đình và những người trẻ như: Chiến dịch thu gom và phân loại rác để bảo vệ môi trường tại phố đi bộ Hồ Gươm – ABBANK Green; Hoạt động gắn kết gia đình Việt trong dịp Tết Đoàn viên thông qua các trò chơi dân gian, trò chơi vận động và hướng nghiệp cho bé: làm đèn ông sao, ô ăn quan, kéo co, lắp ráp rô bốt, cuộc đua kỳ thú; Khu vực chụp ảnh đậm chất “vintage” để thỏa sức check-in…

Đặc biệt, khách tham dự sự kiện ABBANK Family Day 2019 cũng sẽ trở thành những người đi đầu trong việc trải nghiệm 2 xu hướng công nghệ thanh toán hiện đại nhất hiện nay do ABBANK giới thiệu: Ứng dụng thanh toán bằng nhận diện gương mặt (Facial Payment) mang tên Wee@ABBANK và Công nghệ thanh toán bằng thẻ Chip không tiếp xúc với thẻ ABBANK Youcard Contactless. Bên cạnh những phần quà trải nghiệm thú vị như vé xem ca nhạc buổi tối ABBANK Family Day, bánh Trung Thu, trà sữa, case điện thoại xinh xắn, lighstick…, chương trình sẽ dành tặng 3 phần quà bốc thăm may mắn với giải thưởng là tài khoản ABBANK cùng các giá trị tương ứng 5 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2 triệu đồng cho 3 vị khách hàng tham gia trải nghiệm may mắn nhất.

Cùng với chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị, những vũ điệu Flashmob sôi động xuyên suốt buổi chiều, hay những bản nhạc về thời thanh xuân rực rỡ với sự góp mặt của dàn sao tên tuổi Mỹ Tâm, Soobin Hoàng Sơn, Dalab, Trúc Nhân, Only C, Juky San, Bảo Hân (diễn viên phim Về Nhà đi con), vũ đoàn SINE (giải Nhất cuộc thi breakdance ABBANK – Fill The Life thuộc ABBANK Family Day 2018)… sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng và người dân Thủ đô.

2019 là năm thứ hai ABBANK Family Day được tổ chức, như một món quà mà ABBANK muốn dành tặng tới cộng đồng, các khách hàng, CBNV Ngân hàng và toàn thể những ai quan tâm đến việc nâng cao giá trị tinh thần của cuộc sống. “Thanh xuân là những cảm xúc, là những trải nghiệm thú vị. Hãy chọn cho mình một thái độ sống tích cực và hãy trải nghiệm hết mình, để có một thanh xuân rực rỡ và một tuổi trẻ đáng nhớ. Có như vậy, Thanh xuân sẽ luôn rực rỡ trong tim ta.”- ông Phạm Duy Hiếu, Quyền Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ.

Ngày hội gia đình – ABBANK Family Day là sự kiện dành cho cộng đồng được ABBANK phát động và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, hướng đến đối tượng là trẻ em, các gia đình và những người trẻ. Năm 2018, với chủ đề Gia đình là hạnh phúc, ABBANK Family Day được tổ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh đã thu hút gần 13.000 lượt khách tham dự. Cùng với đó, gần 600 triệu đồng từ ngân sách An sinh xã hội và Quỹ thiện nguyện do CBNV ABBANK cùng các Đối tác, Khách hàng, Nghệ sĩ ủng hộ trong Ngày hội đã được trao tới các em nhỏ của chương trình Cặp lá yêu thương và các em nhỏ của Làng trẻ SOS tại sự kiện. Năm 2019, ABBANK tiếp tục tổ chức ABBANK Family Day vào ngày 7/9/2019 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Với chủ đề Lời nhắn gửi của Thanh xuân, ABBANK Family Day 2019 hứa hẹn sẽ là một sự kiện giải trí cuối tuần đầy thú vị cho gia đình, là cuộc hội ngộ đầy xúc cảm và chứa đựng những sắc màu rực rỡ của tuổi trẻ. Trước đó, sáng ngày 24/8/2019, ABBANK đã khởi động ABBANK Family Day 2019 với hai hoạt động Ngày hội Hiến máu nhân đạo và Chiến dịch Phân loại rác để bảo vệ môi trường -ABBANK Green tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Gần 200 đơn vị máu đã được các khách hàng và CBNV ABBANK trao cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cùng với đó, gần 20 kg rác thải nhựa/pin/rác thải không phân hủy xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được các Tình nguyện viên ABBANK phân loại và tập kết tại khu vực thu gom rác của phố đi bộ. (*) Sự kiện tổ chức ngoài trời, không giới hạn số lượng người tham gia, tuy nhiên có yêu cầu vé mời đối với khu vực ghế ngồi gần sân khấu. Khách hàng vui lòng tham gia các hoạt động vào buổi chiều để có cơ hội nhận vé mời miễn phí. Thông tin cập nhật, xin tham khảo: https://bit.ly/loinhanguicuathanhxuan

P.V