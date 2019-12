Agribank trao sổ Tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải Đặc biệt

Quảng cáo

Sổ Tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng giải Đặc biệt được lãnh đạo Agribank- Phó Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng trao cho khách hàng trúng thưởng là ông Nguyễn Văn Biên - khách hàng gửi tiền tại Agribank Chi nhánh huyện Đồng Xuân – tỉnh Phú Yên. Lễ trao thưởng của Agribank diễn ra có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên, lãnh đạo các đơn vị thuộc Agribank và khách hàng.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng là chương trình khuyến mãi lớn được Agribank tổ chức hàng năm với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn và đã mang lại may mắn đến với rất nhiều khách hàng trên cả nước với những giải thưởng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Sinh lợi an toàn – Hàng ngàn giải thưởng” của Agribank diễn ra từ ngày 31/5/2019 đến hết ngày 24/10/2019 với cơ cấu 40.811 giải thưởng có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12,2 tỷ đồng. Trong đó có 01 giải Đặc biệt là 01 sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng; 10 giải Nhất, mỗi giải 01 sổ Tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 6.800 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 34.000 giải May mắn, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

Phát biểu tại Lễ trao giải Đặc biệt của chương trình, Ông Phạm Toàn Vượng- Phó Tổng Giám đốc Agribank chúc mừng khách hàng trúng thưởng, cảm ơn khách hàng của Agribank đã luôn tin tưởng, lựa chọn và gắn bó với Agribank trong thời gian qua. Chương trình này được triển khai đã huy động được 12.589 tỷ đồng và nguồn vốn này sẽ được Agribank sử dụng hiệu quả trong việc đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và nền kinh tế. Trong khuôn khổ chương trình, Agribank đã thực hiện trao 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng và 40.800 giải thưởng giá trị khác cho các khách hàng trúng thưởng.

Xúc động khi nhận được sổ tiết kiệm 01 tỷ đồng từ Agribank, ông Nguyễn Văn Biên, người trúng giải Đặc biệt duy nhất của chương trình chia sẻ: Là người dân trực tiếp tham gia và trúng giải thưởng lớn nhất của chương trình tiết kiệm dự thưởng do Agribank tổ chức thật sự là may mắn của gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng sử dụng hiệu quả đồng vốn trên để phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện lo cho các cháu ăn học thành tài. Tôi sẽ tiếp tục gửi tiền vào Agribank và vận động gia đình, bà con, hàng xóm cùng tham gia gửi tiền tại Agribank.

Được thành lập ngày 26/3/1988, đến nay, Agribank là NHTM duy nhất Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và là NHTM hàng đầu tại Việt Nam về tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ, mạng lưới, đội ngũ nhân viên, số lượng khách hàng. Agribank tiếp tục dẫn đầu hệ thống với tổng tài sản gần 1,4 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt gần 1 triệu tỷ đồng. Quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó tín dụng đầu tư cho “Tam nông” chiếm 70,5%/tổng dư nợ của Agribank, chiếm trên 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank hiện xếp hạng thứ 142/500 ngân hàng lớn nhất châu Á về quy mô tài sản (theo The Asian Banker).

Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của đông đảo khách hàng, Agribank hiện cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, phát triển đa dạng các kênh dẫn vốn, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng cho mọi người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, qua đó có đóng góp tích cực trong việc triển khai hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, cũng như góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

